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  4. 03 Mart 2018 15:46

Başbakan Yıldırım'dan Raco zaferi için ilk açıklama

AK Parti'nin Konya İl Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, ''Kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler'' dedi.

Başbakan Yıldırım'dan Raco zaferi için ilk açıklama
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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz" dedi.

Yıldırım şöyle konuştu: "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer."

Büyük operasyon sonrası Raco alındı !Büyük operasyon sonrası Raco alındı !

 

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