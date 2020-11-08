BBP lideri Destici: Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan

BBP Lideri Mustafa Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağ'ın önemli kenti Şuşa şehri Azerbaycan Milli Ordusu tarafından işgalden kurtarılarak hem büyük bir zafer kazanıldı. Hem de Hocalı'da ve diğer bölgelerde katliama-soykırıma uğrayan kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" dedi.