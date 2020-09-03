Binali Yıldırım’ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı. Bir süredir memleketi Erzincan’da bulunan Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne giden Yıldırım’a derhal Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki siyaset adamı, müşahede altına alındı.

Yıldırım’ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı ve hastanede normal odada tutulduğu öğrenildi. Ayrıca haberin duyulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Yıldırım’ı ziyaret ettiği bilgisine ulaşıldı.

AK Partili vekilin ailesinden başka bir isim ise şu anda hastanede koronavirüs tedavisi görmüyor.