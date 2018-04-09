Bozdağ'dan kritik açıklama: ''Net bir şekilde gözüküyor''

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Kimyasal silah kullanıldığı çok net bir şekilde görünüyor. Uluslararası toplum birlikte hareket etmeli, aksi halde başka sorunlar çıkar. Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda vardır." ifadelerine yer verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış güvenlikle ilgili değerlendirmeler yapıldığını ve Zeytin Dalı Harekatı'nın da değerlendirildiğini söyleyen Bozdağ, “Harekatın başlangıcından bugüne kadar 52 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 232 kahraman Mehmetçiğimiz yaralanmıştır. Harekat kapsamı içerisinde PKK, KCK, YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütü mensubu 4 bin 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Toplam 332 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin bölgesinin tamamı kontrol altına alınmıştır. Kontrol altına alınan yerleşim yerlerinde terör örgütünün kurduğu tuzakları, mayınları, EYP’leri tespit etme çalışmaları da devam etmektedir. Bölgede yaşayan halk ve askerlerimiz için en büyük tehdit bu tuzaklardır. Bugüne kadar 102 mayın, 739 EYP tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Suriye'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmeli. Türkiye, son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor.

Kimyasal silah kullanıldığı çok net bir şekilde görünüyor.

Uluslararası toplum birlikte hareket etmeli, aksi halde başka sorunlar çıkar. Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda vardır.

Türkiye'nin Afrin'de bulunması bir işgal değildir. Biz orayı teröristlerden ve terörden arındırmak için oraya gittik. Afrin bölgesi teröristlerden arındırılmış durumdadır. Bizim amacımız Suriye'yi bölmek değil.

Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yoktur.

Yasadışı göçle mücadeleyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Iğdır'da bir geçici geri gönderme merkezi oluşturuyoruz." dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin bilgi veren Bozdağ, “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı imzaya açıldı ve önümüzdeki günlerde parlamentoya sevk edilecektir. İlk defa mağdur haklarına ilişkin müstakil bir kanuni düzenleme yapılmaktadır. Mağdurlara ilişkin pek çok yenilik getirilmektedir. Burada kastedilen mağdurlar suç soruşturması ve kovuşturması sırasında suça muhatap olmuş mağdurları kapsamaktadır. Bunlar içerisinde özellikle kasten öldürme, ağır yaralama, cinsel saldırı ve işkence suçları mağdurları için maddi destek sağlanması, meslek edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenmesi, eğer kamu görevlisiyse mağdurun yerleşim yerinin değiştirilmesi ve başka yenilikler getirilmektedir. Çocuk teslimi meselesinde yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Boşanma gerçekleştiğinde mahkemenin verdiği karar neticesinde ailenin çocukla ilişki kurması gündeme gelmekte ve bu konuda pek çok sorunlar yaşanmakta. Bugüne kadar bu icra daireleri üzerinden yapılmakta hem çocuklarımızı hem de ailelerimizi üzmektedir. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Çocuğun da yüksek yararını gözeterek atılan bu adım çerçevesinde kanunun yasalaşması halinde çocukla ilişki kurma konusu çocuk teslim merkezleri üzerinden yapılacaktır. İcra tarafından yapılmayacaktır. Ailelerden herhangi bir masrafta alınmayacaktır. Çocuğu göstermemek, velayetin değiştirilmesi sebebi olacaktır. Çocuğu göstermeyen taraf eğer nafaka alacaklısıysa geçici olarak nafakası kesilecektir. Eğer göstermeyen taraf göstermemekte ısrar ederse çocuğu göstermeyen taraf hapsen tazyik edilecektir. Bu müeyyideler çocuk tesliminin herhangi bir zora gerek kalmadan doğrudan yapılmasını sağlayacak son derece önemli değişikliklerdir. Suç örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele yapmak maksadıyla Türk Ceza Kanunu 220. maddedeki cezalarda artırıma gidilmektedir. Bugüne kadar 2 yıldan 6 yıla kadar olan örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar arttırılmakta, örgüt üyeliği cezası bir yıldan 3 yıla iken 2 yıldan 5 yıla çıkarılmakta ve örgütün silahlı olması halinde cezanın yarı oranda attırılması konusunda bir düzenleme getirilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu ve konularla ilgili önemli düzenlemeler yer almaktadır. Sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürmek, işkence veya eziyet etmek bugüne kadar idari para cezasını gerektiriyordu. Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra suç olarak tanımlanacak ve hapis cezası uygulamasına geçilecektir” açıklamasını yaptı.