BTP lideri Hüseyin Baş: ''Siyasi yasaklı hale gelmem isteniyor''

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a siyasi yasak girişiminde ilk duruşma yapıldı.

Hüseyin Baş için, 2022 yılında yaptığı bir konuşmada dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın adresi Başkent Ankara oldu.

71. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya BTP lideri Hüseyin Baş da katıldı.

Duruşmada savcı, BTP liderine ceza istedi.

“Siyasi yasaklı hale gelmem isteniyor”

Duruşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Baş; “Savcılık makamı cezamızı talep etti, savunma için süre istedik, ikinci duruşmada karar verilecek. Tekrar ediyorum; siyasi yasaklı hale gelmem isteniyor ama ben kimseye hakaret etmedim ve bunu herkes biliyor…” dedi.

Hüseyin Baş bir diğer paylaşımında ise, “Bugün salı, meclis grup toplantıları günü. Mecliste oylamaya katılmaya bile tenezzül etmeyenler grup toplantısı yaparken biz adliyede savunma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş ne demişti?

Açılan davanın nedeni, BTP Liderinin 29 Ocak 2022’de Trabzon’da BENİM belgeselinin 3. Bölümü galası için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı yapılmasıyla ilgili kullandığı ifadeler…

İşte Hüseyin Baş’ın siyasi yasak davası açılan sözleri…

“Adalet Bakanımız değişmiş. Kim geldi yerine? Bekir Bozdağ. Peki, Bekir Bozdağ ne zaman görevden alındı? 15 Temmuz'dan sonra. Görevden alındığında hepimiz şunu demedik mi? Bu adam FETÖ'nün faaliyetlerine yakın bir kişi olduğu için herhalde görevden alındı, maksat buydu herhalde. Yerine kim geldi? Bugün en son Abdülhamit Gül vardı. Abdülhamit Gül'ü görevden alıp şimdi tekrar Bekir Bozdağ'ı göreve getirdiler. Bunun iki açıklaması olabilir. Ya siz Bekir Bozdağ'a yanlış yaptınız, bu adamın FETÖ ile hiçbir alakası yoktu, ya da şu anlamı vardır; sen bugün tekrar FETÖ'yle bağlarını güçlendiriyorsun.”