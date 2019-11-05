Bülent Arınç o AK Partililere tahammül edemedi !

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, AK Partili Bülent Arınç, verdiği röportajda Kanun Hükmünde Kararnameler için “bir faciadır” demiş ve "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç ayrıca FETÖ yargılamalarında büyük hatalar yapıldığını belirterek yargıyı sert bir dille eleştirmişti.

Bülent Arınç’ın açıklamalarının ardından sosyal medya tepkiler yükselmişti.

Özellikle AK Partililer ve FETÖ davalarını takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından Arınç’a sosyal medyadan eleştiriler yönetildi. Arınç’ın eleştirilere karşılık sosyal medya hesaplarını engellediği ortaya çıktı.

İşte Arınç’ın eleştiriler nedeniyle engellediği bazı sosyal medya hesapları: