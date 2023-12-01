CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? İYİ Partili Özkan sinyali verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ittifak teklif etmesinin ardından gözler İYİ Parti'nin kararına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, ''İstanbul’da ve Ankara’da tabandan gelen talepte işbirliği yapılması yönünde bir kanaat var'' diye konuştu.

31 Mart 2024’te yapılacak seçimler yaklaşırken işbirliğine dönük partilerin görüşme trafiği de hız kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, randevu istediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dün bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde ittifak konusu gündeme geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel, ''Biz İYİ Parti'ye işbirliği içinde olup olamayacağımızı sorduk. Sayın Genel Başkanımızdan bir yanıt aldık'' dedi. Meral Akşener ise konunun pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda görüşüleceğini belirterek ittifaka kapıları kapatmadı. Bunun üzerine siyasette tüm gözler İYİ Parti'nin ittifak kararına çevrildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bu süreçte partisinin diğer muhalefet partilerine yaklaşımını Cumhuriyet TV’ye anlattı.

“ÖZDAĞ, TUTARSIZ BİR SİYASETÇİ”

Cumhuriyet'ten Beste Çelik'in aktardığına göre Özkan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yönelttiği işbirliği teklifine ilişkin, “Daha bir hafta önce sayın Özdağ, ‘En büyük hatalarımdan birisi de sayın Meral Akşener ile parti kurmak’ dedi. Dün öyle, bugün böyle, ertesi gün nasıl olacağını düşünebilirsiniz. Dolayısıyla tutarsız bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum, bizim tabanda herhangi bir karşılığı olmayan davetti. Bizim tarafımızdan çok ciddiye alınmadığı için de kimse cevap vermedi” açıklamasında bulundu.



“İSTANBUL VE ANKARA’DA İŞBİRLİĞİ KANAATİ VAR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Akşener’in görüşmelerini değerlendiren Özkan, “İki ay önce İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun almış olduğu bir karar var. Bu kararda kendi adaylarımızla seçime girme tavrı gelişti. Sayın Özel’in ziyaretinde de ‘bu durum tekrar değerlendirilebilir mi?’ diye bir talepleri oldu. Sayın genel başkanımız da nezaketen ‘tabii ki bu durumu değerlendirebiliriz’ cevabını verdi. Özellikle İstanbul’da ve Ankara’da tabandan gelen talepte işbirliği yapılması yönünde bir kanaat var” diyerek büyükşehirlerde işbirliği mesajı verdi.

“CHP’DEKİ DEĞİŞİM TABANDA KARŞILIK BULDU”

CHP’de genel başkanlık koltuğuna Özel’in oturmasının İYİ Parti’de yarattığı etkiyi dile getiren Özkan, “Bir olumlu hava tabanda hissediliyor, motivasyon var. Bu yerel seçimlerde bazı noktalarda işbirliği yapılabileceğini düşünüyorum. CHP’deki değişim ve Özel’in vermiş olduğu mesajlar tabandaki karşılığını gösteriyor. Özel, genel başkanımız Akşener ile abla-kardeş hukuku olduğunu söylüyor. Uzun yıllar parlamentoda beraber görev yaptılar. Bizim tabanda bu değişim karşılık buldu” ifadelerini kullandı.

“HEDEP’İN KENDİ ADAYINI ÇIKARMASI LAZIM”

HEDEP’in CHP’yi desteklemesi durumunda İYİ Parti’nin CHP’ye yaklaşımına dair, “HEDEP’in kendi adayını çıkarması lazım. Bizim tabanda ciddi rahatsızlık yaratıyor. HEDEP ile iki zıt kutup gibiyiz. HEDEP, CHP’yi desteklerse bu konu sıkıntı bizim için. Sonuçta da belli adayların farklı siyasi partilerin tarafından desteklenmesi bizi çok da ilgilendirmemesi lazım. Bugün HEDEP 6 milyon oy alıyor. HEDEP’e oy vermiş insanların da hepsini terörist diye yaftalamak doğru değil” diyerek sözlerini noktaladı.

Cumhuriyet