CHP kolları sıvadı! 81 ile gönderildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Samsun'dan Sivas'a Sivas'tan Bağımsızlığa broşürü 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının İstanbul'dan Samsun'a hareketleri ile başlıyor, Cmuhuriyetin ilanına kadar olan ülkemizin kurtuluşundaki tüm önemli olayları anlatıyor.



Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni anlatan broşürü hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi CHP'nin kurtaran ve kuran parti olarak ülkemizin kuruluşundaki temel taşlar olan önemli tarihlerin 100’üncü yıllarını daha büyük coşku ile kutladıklarını ve kutlamaya devam edeceklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu ülkenin nasıl kurtarıldığını ve nasıl kurulduğunu, hangi imkansızlıkları başardığını sistematik bir şekilde unutturmak isteyen 16 yıllık bir süreci yaşıyoruz. Daha vahimi Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi veren, kazanılan başarının mimarları olan Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını yok sayanların, onların yerlerine başka kahramanlar devşirmeye çalıştıklarını üzülerek görüyoruz. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkedeki tüm insanların kalbindeki Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi onların bu emellerine engel olmaya devam edecek.”

‘Kutlamalar devam edecek’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ülkemizin hangi zor şartlardan bugünlere geldiğinin anlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılını 19 Mayıs’ta Samsun’da büyük bir coşku ile kutladık. 4 Eylül’de ise Sivas Kongresi’nin 100. yıl kutlamasını Sivas’ta aynı ruh ile gerçekleştirdik. 2020’de 23 Nisan TBMM’nin açılışı için de büyük kutlamalar yapacağız. 2023’te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlamalarımız en büyük kutlamalar olacak” dedi.