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CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti

CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti
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CHP ön seçim sonuçlarını açıklayarak tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanması ile Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldığı gün CHP'nin resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

CHP'nin bugün yaptığı ön seçimin ardından CHP, Ekrem İmamoğlu'nu resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözleri paylaşıldı.

CHP ön seçim sonuçlarını açıklayarak tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

CHP'nin ön seçiminde verilen oy sayısı belli oldu

Saraçhane'deki buluşmada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada CHP üyesi olan 1 milyon 653 bin kişinin oy kullandığını, tüm vatandaşlara açık olan dayanışma sndıklarında ise 13 milyon 211 bin vatandaşın oy kullandığını açıkladı.

Özel ayrıca sandıklardaki sayım sonuçlarında da İmamoğlu'nun 14 Milyon 850 binin üzerinde oy aldığını söyledi.

Özel, "Daha 2 bin 621 sandık sayılmamışken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir" dedi. Özel, üyelerle birlikte sayının 15 milyona yakın olduğunu açıkladı ve "Bu meydan Erdoğan'a meydan okumaktadır. Bir erken seçim sandığını kaçınılmaz kılmıştır." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ekrem imamoğlu CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı
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