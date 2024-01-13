CHP Tandoğan mitingini iptal etti

CHP lideri Özgür Özel, "Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, yarın Ankara'da gerçekleşecek mitinge dair açıklama yaptı.

Pençe Kilit operasyonun ardından konuşan Özel, "Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız" dedi.