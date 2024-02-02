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CHP'de aday süreci: O ilçenin adayı değişti!

CHP'de aday süreci: O ilçenin adayı değişti!
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Cumhuriyet Halk Partisi MYK’si toplanırken edinilen bilgiye göreÇiğli İlçe Belediye Başkanı adayı değişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim için aday mesaisine devam ediyor. 

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Çiğli için konuşulan ve tepkilere neden olan Uygar Yıldırım ilçede aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda Yıldırım’ın yerine Onur Emrah Yıldız, Parti Meclisi’ne sunuldu.

Öte yandan Çankaya ve Kadıköy için adayların bu hafta çıkmayacağı konuşulurken, kulislerde Keçiören için Mesut Özarslan ismi geçiyor. 

Öte yandan, İstanbul'un ilçelerinin bugün açıklanmayacağı, Fethiye'nin mevcut belediye başkanı Alim Karaca'nın tekrar aday gösterileceği öğrenildi. 

Hatay'ın ilçeleri için çıkarılacak adayların ise bugün açıklanacağı bildirildi.

Bununla beraber PolitikYol’un edindiği bilgilere göre MYK’den geçen ve PM’ye sunulacak isimler ve ilçe seçim bölgeleri şöyle:

Bodrum – Tamer Mandalinacı

Menteşe: Gonca Köksal

Etiketler chp aday adaylık değişme
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