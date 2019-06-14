CHP'den Binali Yıldırım'a sert yanıt: ''Devleti ayağa düşürdüler''

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, milletvekilleri Bülent Tezcan, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Doğuşcan Aydın Aygün, havuz medyasının ortaya attığı yalan haberlere ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması düzenledi. Tezcan, “Havuz medyasında başlatılan yalan ve iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız. Adliye görüntüleri üzerinden bir senaryo yazmışlar. Kamuoyunu aldatmak peşindeler” dedi. AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın söz konusu haberlere dayanarak CHP’yi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef göstermesine sert bir dille yanıt veren Tezcan, “Ciddiye almadığımız havuza Binali Yıldırım daldı. Kendisini milletin gözünde düşürdüğü durum, bu ülkenin vatandaşı olarak bizleri üzüyor. Belki kendisi bundan hicap duymuyor durama bizler duyuyoruz. Yalana alıştı. Çaldılar demek zorunda kaldım, sesimi duyuramıyordum demişti. Aslında yalan söyledi. Bizim kampanya döneminde ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Binali Yıldırım kendisine yapması gerekenleri yapmaya zaten devam ediyor” diye konuştu.

Tezcan, YSK’nin mesai saati olmadığını anımsatarak AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel’in gece yarısı dilekçe verdiğini söyledi. Tezcan, yandaş medya kuruluşlarına seslenerek, “YSK gece toplandı. İl seçim kurulunun kararını kaldırdılar. O görüntüleri de bulup çıkarın. Onu da verin” dedi. Öte yandan Tezcan, görüntüleri kimin servis ettiğini sorarak, “Bu görüntülerde sorun yok. Biz köprü altında konuşmadık, adliyeye gittik. Biz dilekçemizi aldık, seçim müdürüne verdik. O görüntüler devletin mahremiyetinde. O görüntüler İstanbul Başsavcılığı’nın mahremiyetindeki görüntüler. O görüntüleri basına servis ederken İstanbul Başsavcılığı bu işin neresindedir? Hesabını verecek. Adalet Bakanlığı bu işin neresindedir? Hesabını verecek. Bir seçim uğruna devleti ayağa düşürdüler” ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU’NDAN YILDIRIM’A: BİLE BİLE YALAN SÖYLÜYOR

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon programında 31 Mart seçimleri sonrası CHP’yi İstanbul’da yeniden oy sayımını engellemekle suçlayarak, “Gece yarısı il başkanı gitti ve il seçim hakimleriyle bir araya geldi ve 5 dakikada karar çıkarttı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler” dedi. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Geçtim her şeyi. Bu ülkede TBMM başkanlığı, Başbakanlık yapmış biri apaçık ve bile bile yalan söylüyor. Mazbatanın alındığı ana kadar il seçim kurulu hakimi/hâkimleri ile ne telefonla ne de yüz yüze ne temasımız ne de teşebbüsümüz olmuştur. Böylesi bir yalanı ortaya atan ve yayan herkesle hesaplaşacağım. Olmayan hukuka rağmen” dedi.