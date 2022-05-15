CHP'den Cahit Özkan krizi için olay açıklama: ''Üç-beş dolar için birbirlerine düştüler''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın BAE ile ilgili sözleri nedeniyle yaşanan krizi değerlendirdi. Öztunç, ''Para nelere kadir ya? Üç beş dolar için, para için birbirlerine düştüler. Üç-beş dolar için birbirlerine düştüler.'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in; AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, “Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu” sözleri ile ilgili “partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklamasını, değerlendirdi.

"KARGALAR BİLE GÜLER"

Tekirdağ’da, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Öztunç, şunları söyledi:

"Birincisi, diyor ki ‘2023 seçimlerinde yüzde 75 oyla geleceğiz’ diyor. Cahit Özkan'ın bu iddiasına kargalar bile güler. Aç tavuk kendisini darı ambarında zannedermiş? Eğer yüzde 75 oyları varsa, buyursunlar hodri meydan. Hemen seçime gidelim. Niye 2023’ü bekliyorsunuz Cahit Özkan? Sandık getirin hemen. Hakem millet. Millete gidelim. Hakeme gidelim. Bakalım yüzde 75 mi alıyorsunuz, yüzde 20’nin altında mı oy alıyorsunuz? Hep beraber görelim, Cahit Özkan. Cahit Özkan'ın açıklamaları zaten hep ciddiyetsizdir. Meclis’teki konuşmaları da öyledir. Sallar, üfürür. İçi boş konuşmalardır. Cahit Özkan dışı süslü, içi boş bir zarftır.

İkinci açıklaması partisini de kızdırdı. Birleşik Arap Emirlikleri için konuşmuş. ‘Teslim oldular bize’ diyor. Daha düne kadar; bunların yayın organı Yeni Şafak Gazetesi, bunların yandaş yazarları, yandaş gazeteleri, Birleşik Arap Emirlikleri için ‘şerefsiz bunlar’ manşeti atıyordu. Sonra üç beş kuruş dolar gelecek diye ayağına gittiler.

"PARA NELERE KADİR"

Türkiye'nin itibarını yeniden para için sattılar. Şimdi de Cahit Özkan ‘teslim oldular’ diyor. Arkasından bakıyorsun Ömer Çelik hemen çıkıyor, yalanlama yapıyor, ‘Bizim partimizin görüşünü temsil etmiyor. Bizim görüşümüzü temsil etmiyor’ diyor. ‘Kendi görüşüdür diyor.’ Para nelere kadir ya? Üç beş dolar için, para için birbirlerine düştüler. Üç-beş dolar için birbirlerine düştüler. Birisi oklava diyor, öbürü baklava diyor. Arka arkaya açıklamalar yapıyorlar.

Cahit Özkan, grup başkanvekilleri. Yani partilerinin görüşünü temsil etmiyor muymuş, grup başkanvekilinin sözleri önemlidir. O zaman bugüne kadar Meclis’te Cahit Özkan'ın yaptığı konuşmalar partilerinin partisinin görüşünü temsil etmiyor, demek ki; ya da bundan sonra Cahit Özkan'ın yapacağı konuşmalar partisinin resmi görüşü değil demek ki. Muhtemelen, herhalde grup başkanvekilliği görevinden alacaklardır. Öyle görünüyor."

ANKA