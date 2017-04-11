CHP'den Erdoğan'a hodri meydan: Elinden geleni...

Referanduma sayılı günler kala 'kaset tartışması' yeniden siyasetin gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP liderine yönelik ''kasetle geldin kasetle gideceksin'' çıkışına karşı taraftan cevap gecikmedi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ''Hodri meydan, ne biliyorsan çık söyle. CHP’nin genel başkanını tayin etmek senin elinde mi? CHP’yi AK Parti mi zannettin? Nedir bu hezeyanlar” yanıtını verdi.

“KARŞI DEVRİM Mİ YAPMAK İSTİYORSUNUZ?”

Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un attığı bir tweete dikkat çekerek şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum’un attığı bir tweetle, ‘halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor farkında mısınız? Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor, 16 Nisan kutlu olsun’ şeklindeki sözleri iktidar partisinin bu referandumda ‘evet’ çıktığı zaman ne yapacağını göstermesi bakımından ibret verici sözlerdir.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ YIKIP YENİ BİR DEVLET Mİ KURMAK İSTİYORSUNUZ?”

Hangi devrimi yapacaksınız? Türkiye’de bir tek devrim yapılmıştır o da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan laik cumhuriyet ve onun devrimleri. Bu devrimlere karşı bir karşı devrim mi yapmak istiyorsunuz? Ya da kuracağınız yeni devletin adı nedir? Nasıl bir devlet kuracaksınız? Yani Türkiye Cumhuriyetini yıkıp yeni bir devlet mi kurmak istiyorsunuz, ne söylüyorsunuz siz?



Biz diyor, ‘16 Nisan’da evet çıkarsa anayasanın ilk dört maddesi dahil devletin şeklini, rejimini ve bütün devrimleri değiştireceğiz’ diyor. Açıkça söylüyor.

Ne diyorsunuz Sayın Bahçeli bu sözler karşısında?”

“CUMHURBAŞKANI TAKMIŞ KAFAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kasetle geldi, kasetle gidecek” sözüne işaret eden Gök, şöyle dedi:

“Varsa yoksa derdi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı takmış kafayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, neden, bir tek doğruları CHP ve onun Genel Başkanı, partili yetkililer söylüyor da ondan.

“BU HEZEYANLAR NEREDEN ÇIKIYOR SİZDE?”

Sayın Cumhurbaşkanı siz cumhurun başkanısınız, CHP’lilerin de başkanı olmak durumundasınız, cumhurbaşkanı olmak durumundasınız. Herkesin cumhurbaşkanı olmak durumundasınız. Bu hezeyanlar nereden çıkıyor sizde? Nedir bu hezeyanlar sizin? Aslı astarı olmayan söylemlerle iddialarla siz Kemal Kılıçdaroğlu’na laf söyleyerek ne yapmaya çalışıyorsunuz?

“HODRİ MEYDAN, NE BİLİYORSAN ÇIK SÖYLE”

Cumhurbaşkanının içine düşmüş olduğu bu hezeyanlı durum içerisinde Genel Başkanımızla ilgili ifade ettiği ‘kasetle geldi, kasetle gidecek’ sözü herhalde siyaset tarihimizin ve ülke yönetim tarihimizin siyasi etiği ayaklar altına alan en önemli sözlerinden bir tanesidir. Ne demek bu Cumhurbaşkanı? Bütün devlet olanakları elinde. Hodri meydan, ne biliyorsan çık söyle. CHP’nin genel başkanını tayin etmek senin elinde mi? CHP’yi AK Parti mi zannettin?

“İDDİALARIN ÇİRKİN, İSPATLAMAKLA GÖREVLİSİN”

CHP, cumhurbaşkanının talimatlarıyla hareket eden bir parti değil, AKP ile karıştırma. İddiaların çirkin, ispatlamakla görevlisin.

Bir cumhurbaşkanına yakışır mı böyle bir söz.

Cumhurbaşkanının görevleri içerisinde mi bir anamuhalefet partisinin genel başkanının nasıl gidip, nasıl geleceğini söylemek, ifade etmek.

Cumhurbaşkanını izlerken üzülüyoruz ve utanıyoruz.

Cumhurbaşkanının, Genel Başkanımıza atfen söylediklerinin tümünü reddediyoruz.

“İLK FIRSATTA KARAYOLU İLE ANKARA’YA GELİYORUM, DEMİŞTİR”

Genel Başkanımız bizlere bana ve Meclis’te bulunan ve o anda Genel Merkez’de bulunan tüm arkadaşlarımıza gidin, Meclis’e sahip çıkın, ben de ilk fırsatta karayolu ile Ankara’ya geliyorum, demiştir. 15 Temmuz darbe gecesi. Cumhurbaşkanı o sıralarda Marmaris’ten Ankara’ya gelmeyi planlıyor ama Ankara’ya gelemiyor, İstanbul’a gidiyor.

Genel Başkanımızın bize vermiş olduğu talimatı biz yerine getirdik, benim de içinde bulunduğum 20 milletvekili CHP’li milletvekili o gün Meclis’e gelerek milli iradeye sahip çıkmak kararlılığını gösterdi. Genel Başkanımızın talimatıyla.

“BU ÜLKEYİ FETÖ BELASINA CUMHURBAŞKANI VE BU İKTİDAR MAHKUM ETMİŞTİR”

Biz de canımızı hayatımızı ortaya koyduk. Bombaların Meclis Genel Kurul Salonunun üstüne gelmesiyle hepimizin hayatını kaybedeceği ortadayken ve eğer darbe girişimi başarılı olsa hepimizin akıbetinin ne olacağı bir soru işareti olarak ortada dururken Cumhurbaşkanının CHP’ye bir teşekkür borcunu yerine getirmeden başka bir tartışmalara, olaylara sürüklemesine asla izin vermeyiz. Bu ülkeyi FETÖ belasına Cumhurbaşkanı ve bu iktidar mahkum etmiştir.

Darbe konusunda CHP’nin hesap soracak bir sorumluluğu vardır, Cumhurbaşkanının ve Başbakan’ın ve bu iktidarın da hesap verme yükümlülüğü vardır.

“ARABAYI DUVARA BUNLAR TOSLATTIRMIŞTIR”

Arabayı duvara bunlar toslattırmıştır. CHP devrilen arabanın altına girmiş, onun tekrar yola çıkmasını temin eden çabalar içerisinde olmuştur hayatı pahasına.”

“PARÇALANMANIN YA DA BAŞKA BİRLEŞMELERİN YOLUNU AÇABİLİR”

Bir soru üzerine Gök, “Cumhurbaşkanı danışmanları ilginç, bir açıklama yapıyorlar, sonra öyle demedik ki böyle dedik ki anlayışı içerisinde görüşlerini ifade etmeye çalışıyorlar. Şükrü Karatepe’de yaptığı açıklamada illerin belediyelerin yeniden şekillendirilebileceğini çok net söylemiştir. Bunu neye dayanarak söylemiştir, bunu şuna dayanarak söylemiştir, Anayasamızın 123. Maddesinde yapılmak istenilen değişiklikle halk oylamasından geçer ise kamu tüzel kişilikleri kurma olanağı cumhurbaşkanına kararnameler yoluyla verilmektedir. Cumhurbaşkanı illerde belediyelerde istediği her türlü kararı alabilir. Bu kararla illeri coğrafi bölgelerini değiştirebilir, belediyeleri bir başka belediye ile birleştirebilir, şehirleri bir başka pozisyonda tanımlandırabilir ve bu yetkiyle cumhurbaşkanı akla gelebilecek her türlü idari parçalanmanın ya da başka birleşmelerin yolunu açabilir” yanıtını verdi.

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