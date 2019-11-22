CHP'den Erdoğan'a sert yanıt

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçinin Saray'da kendisini ziyaret ettiği iddiasını yalanlayarak "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP bu yalancıdan kurtulsun" sözlerine cevap geldi.

Öztrak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray'da bir CHP’li ile görüştüğü tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Öztrak, "Açıklama görevi ya yazardadır ya sayın Erdoğan'dadır. Eğer sayın Erdoğan o sarayı yönetiyorsa saraydan bu bilgiyi yazara kimin verdiğini bilmek zorundadır" dedi.

"OYUN BOZULDU"

"Hem CHP'yi karıştırmak hem vatandaşın gündemini karartmak için yapılmış olan bu hamlelerin kimseye faydası yoktur" diyen Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Neyi açıklayacak sayın Genel başkanımız. 'Sen açıkla' diyor. 'Ben, cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını kumar masasına sürecek kadar gözü dönmüş. Bu kızgınlığın sebebi ne? Çünkü oyun bozuldu.

Bu tür şeylerle millete 'cambaza bak cambaza' demeye çalışıyorlar. Bu iş için cumhurbaşkanlığını ortaya koymak biraz fazla gelir. Onu tank palet fabrikasına sakla. Burada genel başkanlık yeter. Açıklayamıyorsan eğer genel başkanlığını koy ortaya. Bunu söyleyen bir saray görevlisi. Bunun kim olduğunu ya Sarayı yöneten kişi ya da yazar açıklayacak.

'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücüdür. Bu saraya giden kimdir? Bunu açıklama görevi ya yazardadır ya Sayın Erdoğan'dadır. Eğer Sayın Erdoğan o sarayı yönetiyorsa saraydan bu bilgiyi yazara kimin verdiğini bilmek zorundadır."