CHP'den MHP'ye sert tepki: ''Cevap vermek istemiyorum''

Faik Öztrak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın "Bilhassa CHP sözcüleri tarafından siyasi darbe, sözde Kürt sorununun çözümünü engelleme gibi içi boş değerlendirmelerle gösterilen tepkiler, CHP'nin sözde çözüm ve açılım sürecine sahip çıktığının işareti olmuştur" ifadelerine cevap verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün, İç İşleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hakkında "Bu şekilde bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kanadında kurulması planlanan yeni parti hakkında da konuşan Öztrak, "Yeni parti ile 17 yılın günahlarından arındıklarını zannediyorlar. Günahları o kadar çok ki hangi birini sayalım" açıklamasında bulundu.

"EDEPTEN YOKSUN"

Öztrak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, "Bilhassa CHP sözcüleri tarafından siyasi darbe, sözde Kürt sorununun çözümünü engelleme gibi içi boş değerlendirmelerle gösterilen tepkiler, CHP'nin sözde çözüm ve açılım sürecine sahip çıktığının işareti olmuştur. İçine kaçan HDP'yi çıkarmak istemeyen ve bundan haz duyduğu anlaşılan CHP'nin, PKK güdümündeki belediye başkanlarının hamisi kesilmesi bizi şaşırtmamıştır" açıklamasına yanıt verdi.

CHP'li Öztrak, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözcüsü olarak açıklama yapan zatın gerçekten edepten yoksun olan sözlerine adam yerine koyup da cevap vermek istemiyorum” diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak özetle şunları söyledi;

"Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Yenilenmiş bir partiyle 17 yıllık günahlardan arınacaklarını sanıyorlar. Ama günahları bir değil, iki değil.

Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı diğer kurumları sevmedi, sevemedi. Milletin iradesi üzerinde vesayet tanımayız diyerek iktidara geldiler, ne istedilerse verdiler, orduyu bu örgütün vesayeti altına verdiler.

Aldatıldım Allah ve milletim affetsin diyerek kendilerini temize çıkarmaya çalıştılar. Peki Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanı başka neler yaptı bölücü terör örgütü lideriyle masaya oturdu. Ülkemizi Suriye krizinin içine sürüklediler sonra da bizi yalnız bıraktılar dediler. Defalarca sorduk, hangi egemen güçler sizi Suriye bataklığına doktu? Buna bir türlü cevap vermediler. Kim bu işin içine onları doktu?

Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanı şimdi sınırımızda güvenli bölge kuruyor. Meclisimizin bunlardan haberi yok. Güvenli bölge işini koordine edecek merkez neden operasyon bölgesinden değil de Türkiye topraklarında kuruluyor? Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanı kimin değirmenine su taşıyor. Hep aldatılıyorlar. Fakat bunlardan önemli olan şu; ne yazık ki ülkemizde hukuk devletini bitirdiler. Ülkemiz 50 sıra birden geriledi."

"ANLAŞILAN ARTIK KARARNAMELERİ YAYINLAMAKTAN VAZGEÇTİLER"

"Bu kararname neden milletten gizleniyor. Bundan önce de bu özelleştirme değil dediler, kendi imzaları olan kararnameyi ortaya koyduk, bu işin özelleştirme olduğu ortaya çıktı. Anlaşılan kararnameleri artık yayınlamaktan da vazgeçtiler."

"ÜLKEDE İŞSİZLİK 8 MİLYONA DAYANDI"

"Millet oy verdi, iktidara getirdi. O gün eleştirdikleri İstanbul yaklaşımını bugün geri getirdiler.

17 yıldır el atına binip türkü söylediler.

AKP’nin kuruluşunun 18'inci yılında ülkemizde ne adalet var ne de kalkınma. 18'inci yıl için hazırladıkları filmleri gördük ortada ne parti kalmış ne kadro kalmış. Filmde sosyete damatla kayınpederden başka kimse yok.

Ülkede işsiz sayısı 8 milyona dayandı. Her ay bir milyonun üzerinde artış var. İşsizlik maalesef giderek kronik yapışkan bir hal alıyor. 859 bin yurttaşımız son bir yılda işini kaybetmiş. Tarımda son 16 aydır, inşaatta son 14 aydır sanayide son 6 aydır insanlar işlerini kaybediyor. Bütün bu rakamlar şahlanan bir şey var, ama şahlanan ekonomi değil işsizlik ve vatandaşın sesini duymayan saray sosyetesi. Çay fiyatı bir kez daha yüzde 15 zamlandı. Bir kilo Rize çayını 36 liradan içeceğiz.

Milleti duymuyorsunuz, görmüyorsunuz, milleti unuttunuz. Geçen yıl yaz aylarında finansal piyasalarda başlayan kriz tüm ailelere çöktü. Krizin vurduğu bir diğer yer de ülkemizin bütçeleri. Ekonomi durduğu için vergi de toplanamıyor. Harcamalar hiç hız kesmeden reel olarak artıyor. Dağılan bütçeyi MB’nın ihtiyat akçesine el koyarak toparlamaya çalışıyorlar bir de borç alıyorlar.

Adli yıl açılışının kaçak sarayda yapılmasına değinmeden geçmemiz mümkün değildir. Saray’ın kaçak olarak inşa edildiği oy birliğiyle kabul edildi. Bu yapının salonunda adli yılın açılışı nasıl yapılacak. Kanunu uygulamakla yükümlü yargıçlar kanunsuz dedikleri o salonda adli yılın açılışını nasıl kutlayacaklar?"

"ADAM YERİNE KOYUP DA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözcüsü olarak açıklama yapan zatın gerçekten edepten yoksun olan sözlerine adam yerine koyup da cevap vermek istemiyorum. Üslubu bayan aynıyla insandır. Ancak diğer taraftan çok ilginç bir oyun sergileniyor. Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, YSK’dan da geçer not aldılar. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? Bu tür olayları yaparken sonuç itibariyle sandıktan çıkan insanlara el çektiriyorsunuz. El çektirirken bunun kesinleşmiş yargı kararlarıyla yapılıyor olması demokratik bir ülkeye yakışandır. Ama ortada böyle bir şey yok. Bunların hiçbirini yapmayacaksınız. Dosyaları tekamül edip mahkemeye vermeyeceksiniz ama basına vereceksiniz, terörle mücadeleyi gerekçe göstererek bu iş hakkında konuşanları terörize edeceksiniz. Terörün değirmenine su taşıyacaksınız. Bu şekilde bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değildir."

"ÜLKENİN YÖNETİLEMEDİĞİNİ GÖSTERİR"

"Burada sözleşme vardı yoktu buna bakılmaz. Bu afetin üzerinden gelebilmek için ülkenin elindeki tüm imkanlar kullanılır. Gerekçe göstererek bu imkanların kullanılamaması bu ülkenin yönetilemediğini, savrulduğunu gösterir."