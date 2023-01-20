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CHP'li Erkek açıkladı: Öğrenciler nasıl oy kullanacak?

CHP'li Erkek açıkladı: Öğrenciler nasıl oy kullanacak?
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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, öğrencilerin nasıl oy kullanacağıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından erken seçim startı verildi. Oy kullanma konusunda en büyük soru işaretlerinden birisi de öğrencilerin ikametgah adresleriyle ilgili yaşanan karışıklık.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan CHP'li Muharrem Erkek, ikametgah konusunda sorun yaşayan öğrencilerin nasıl oy kullanacağını anlattı.

"Son dönemlerde çok sık tartışılan bir konu, öğrencilerin nasıl oy kullanacağı. Maalesef kimi yanlış bilgiler de karışıklığa neden oluyor. Bu nedenle bir bilgilendirme yapma gereği doğdu." ifadelerini kullanan Erkek, şunları aktardı:

"Eğer öğrenci evde yaşıyorsa şu anda bulunduğu evin adresini e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak birinci adresi haline getirebilir. Bu durumda başkaca bir işleme gerek kalmaz.

Seçmen kütükleri askıdayken: Nüfus müdürlüğüne başvurup bulunduğu adresi birinci adresi haline getirdikten sonra ilçe seçim kuruluna başvurup seçmen kaydının bu adrese alınmasını istemesi gerekir.

Eğer öğrenci yurtta yaşıyorsa şu anda bir işlem yapması gerekmiyor.

Seçmen kütükleri askıdayken, okulundan öğrenci belgesi ve yurt müdürlüğünden yurtta kaldığına dair belgeyle birlikte önce ilçe nüfus müdürlüğüne başvurup oradan alacağı belgeyle ilçe seçim kuruluna giderek yurdunun bulunduğu yerde oy kullanmak için başvurması gerekiyor."

Etiketler chp öğrenci oy oy kullanma
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