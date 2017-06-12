Galatasaray'dan Belhanda için bomba teklif !
Galatasaray'dan Belhanda için bomba teklif !
Ege'de ikinci deprem ! Beşik gibi sallanıyor
Ege'de ikinci deprem ! Beşik gibi sallanıyor
Adana'da belediyede sıcak saatler ! Müdürü rehin aldı...
Adana'da belediyede sıcak saatler ! Müdürü rehin aldı...
İran televizyonundan şoke eden görüntüler
İran televizyonundan şoke eden görüntüler
Almanya'dan şok! Schengen'i askıya aldı
Almanya'dan şok! Schengen'i askıya aldı
Fransa’da alarm: Louvre Müzesi tahliye edildi
Fransa’da alarm: Louvre Müzesi tahliye edildi
Erdoğan o ülkede kahraman ilan edildi
Erdoğan o ülkede kahraman ilan edildi
Türkiye'nin kargo devi yabancılara satıldı !
Türkiye'nin kargo devi yabancılara satıldı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Haziran 2017 16:22

CHP'li isim 2 saat önce yazmıştı...

Ege Denizi'nde meydana gelen depremden 2 saat önce CHP'li Melda Onur'un tweeti sosyal medyada büyük olay oldu.

A+ A-

Saat 15.28'de Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir ve civar iller ile İstanbul'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Eski CHP'li vekil Melda Onur'un depremden 2 saat önce Twitter hesabından yaptığı deprem uyarısı ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çanakkale'den İstanbul'a, Yunanistan'dan Bursa'ya kadar hissedilen deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu. Sosyal medyada deprem sonrası binlerce paylaşım yapıldı. Melda Onur'un depremden önce attığı deprem uyarısı tweeti en çok paylaşılan mesajlar arasında yer aldı.

Onur, depremden 2 saat önce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin."

yılan , tweet , sosyal medya , deprem , chp , melda onur