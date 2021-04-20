CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a 128 milyar dolar ile 81 ilde neler yapılabileceğine ilişkin 1128 soru sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde Merkez Bankası’dan kaybolduğu ileri sürülen 128 milyar dolarla ilgili 1128 soru sordu. Tanrıkulu, rezervlerin kime, neden satıldığına yanıt ararken, bu miktarda para ile nelerin yapılabileceğine açıklama istedi. Tanrıkulu önergesinde 128 milyar dolarla 81 ilde neler yapılabileceğine ilişkin sorularından bazıları şöyle:

128 milyar dolarlık rezerve ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe açığının yüzde kaçını kapatır?

128 milyar dolarlık rezerve ile Roboski’de 33 yurttaşımızın hayatını kaybetmesi başta olmak üzere güvenlik görevlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarının AİHM’e başvurması durumunda Türkiye’nin muhtemelen mahkûm edileceği milyonlarca Avroluk tazminattın ne kadarını karşılar?

128 milyar dolarlık rezerve ile Soma’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 vatandaşımızın ailelerine ne kadar yardım yapılır?

128 milyar dolarlık rezerve ile ne kadar İşsiz yurttaşı iş olanağı sağlar?

128 milyar dolarlık rezerve ile kaç çiftçiye traktör desteği verilir?

128 milyar dolarlık rezerve ile Bingöl ilinde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

128 milyar dolarlık rezerve ile Erzurum ilinde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından yapılır?