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CHP'nin Ankara ilçe adayları belli oldu!

CHP'nin Ankara ilçe adayları belli oldu!
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Partilerin yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ederken, CHP'nin Ankara ilçe adayları belli oldu.

31 Mart yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday mesaisi devam ediyor.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Ankara’nın Ayaş ilçesinde İzzet Demircioğlu’nun adaylığı Parti Meclisi’nden geçti.

Belli olan diğer ilçeler ise şu şekilde:

Bala - İsa Kaplan

Beypazarı - Özer Kasap 

Evren - Arif Güçlü

Gölbaşı - Yakup Odabaşı

Haymana - Levent Koç

Kalecik - Satılmış Karakoç

Kızılcahamam - Coşkun Ünal

Mamak - Veli Gündüz Şahin

Nallıhan - Ertunç Güngör

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya

Cumhuriyet

Etiketler chp parti ilçe belediye
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