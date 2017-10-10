CHP'nin ilk trans delegesi: ''Hedefim milletvekilliği''

CHP'nin Avcılar İlçesi'ndeki seçimde, trans Niler Albayrak da delege olmaya hak kazandı. Albayrak'ın hedefi milletvekili olarak Meclis'e girmek.

CHP'nin Avcılar İlçesi'nde sürdürülen mahalle delege seçiminde, daha önce İstanbul 3'üncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı olan trans Niler Albayrak'ın isminin de yer aldığı Merkez Mahallesi'ndeki 37 kişilik liste 345 partiliden 227'sinin oyunu aldı.

52 yaşındaki Albayrak, 'Pembe Hayat', 'Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği' ile 'Kaos GL Derneği'nden kendisine verilen bilgiye dayanarak Türkiye ve CHP tarihinde ilk defa trans olduğunu gizlemeden açık kimlikle seçime girerek mahalle delegesi seçilen kişi olduğunu söyledi.

Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda kutlama telefonu aldığını söyleyen Albayrak, hedefinin milletvekili seçilerek 'ötekileştirilmişlerin' yanı sıra engellilerin haklarını savunmak istediğini söyledi.

Albayrak, şöyle konuştu:

"Listemizde bilgili, görgülü insanlar vardı. Hepimize başarılar diliyorum. Ama kendimiz için de ayrı bir parantez açıyorum. Lütfen transların varlığını artık iyice bilin. Çünkü bizler de varız; bu hayattayız. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Önümüzün kesilmemesini, bizlerin de aslında hayatımızda her şeyi başarabileceğimizi ispat etmek istiyorum. Yoluma daha fazla çalışarak daha fazla başarılar elde ederek

devam etmek istiyorum."