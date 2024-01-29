CHP'nin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, ve İzmir'in ilçelerinin belediye başkan adayları belli oldu... İşte Haber3.com farkıyla CHP'nin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları:

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CHP'de bugün resmen açıklanması beklenen İzmir Büyükşehir ve İzmir'in ilçelerinin belediye başkan adayları belli oldu.

Haber3.com'un CHP kulislerinden aldığı bilgilere göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay oldu.

İşte CHP'nin İzmir adaylarının toplu listesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Dr. Cemil Tugay

Dr. Cemil Tugay kimdir ?

1967 yılında İzmir’de doğdu. 1980 yılında İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden ve 1983 yılında ise lise bölümünden mezun oldu. 1983-1989 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudu. Ardından mecburi hizmet nedeniyle Çorum’da ve İzmir Tire’de pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1993-2000 yıllarında Ankara Numune Hastanesi ve İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinde Plastik Cerrahi ihtisasını tamamlayarak, 2000 yılında uzman doktor oldu. 1997’de ABD, Cleveland Klinik’te kısa bir süre ‘’research fellow’’ olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesinde Plastik Cerrah, 2005-2009 yıllarında İzmir Çiğli Kent Hastanesinde Plastik Cerrah olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Karşıyaka’da Serbest Hekimlik yapmaya başladı ve halen Alsancak’ta bu görevini sürdürüyor. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak, 2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarında yer aldı. 2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol başkanlığını yürüttü. 2013-2014 yıllarında CHP İzmir il ARGE Kurulu üyeliği ve sonrasında başkanlığını yaptı. 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilerek, 1 yıl süreyle Kent Konseyinde çalışmalarda yer aldı. 2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulunda Bilişim Sorumlusu, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulunda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Cemil Tugay, evli ve 3 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Belediye Başkanı olmuştu.

CHP'nin İzmir ilçeleri belediye başkan adayları

Aliağa: Barış Eroğlu

Menemen: Tahir Şahin

Balçova: Aygül Eryılmaz

Bornova: Helin Kınay

Çiğli: Erdal Mansuroğlu

Narlıdere: Mutlu Kayanoğlu

Karşıyaka: Saadet Çağın

Konak: Filiz Şengel Ciritoğlu

Selçuk: Emir Cömert

Bayraklı: Buğra Gökçe

Çeşme: Hakan Kerman

Urla: Acelya Öralay

Foça: Fatih Gürbüz

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Buca: Erhan Kılıç

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Dikili: Adil Kırgöz

Menderes: Özkan Yıldız