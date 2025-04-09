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CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu

CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu
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CHP'de Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayın iptali için YSK'ya başvuru yapıldı.

CHP'de kayyum riskine karşı alınan karar ile pazar günü gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay'da Özgür Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı olarak seçilirken, kurultayın iptali için YSK'ya başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

TGRT Haber'de yayımlanan programa katılan gazeteci Nuray Başaran, YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

"Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK’ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."

 

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Etiketler CHP olağanüstü kurultay kurultay kurultay iptali özgür özel YSK Yüksek Seçim Kurulu
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