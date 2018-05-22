Cumhur İttifakı'nda BBP çatlağı: ''Satışa geldik''

24 Haziran seçimlerine AK Parti listelerinden giren Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) büyük isyan var. Büyük Birlik Partililer, 'seçilebilir yerden' yalnızca Genel Başkan Mustafa Destici'nin yer bulduğunu belirtirken, bugün durum değerlendirmesi yapmak adına olağanüstü toplanıyor. 'Oyuna, satışa geldik' geldik diyen BBP yönetiminin masasında 'listelerden çekilmek dahil' birçok formül bulunuyor.

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’na, AK Parti listelerinden dahil olan BBP’de huzursuzluk hakim. Listede ‘seçilebilir’ yere sadece parti lideri Mustafa Destici’nin konulması partide tepkilere neden oldu. Partililer; Destici dışındaki BBP’li adayların, AK Parti listelerinde ‘seçilebilir yerden’ gösterilmediği görüşünde.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Parti Başkanlık Divanı bugün olağanüstü toplanıp adaylıklardan çekilmeyi tartışacak. Divan’da; AK Parti’ye, BBP adaylarının sıralarının değiştirilmesinin teklif edileceği kabul görmemesi halinde de adaylıkların geri çekilmesinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

“SATIŞA GELDİK”

Rahatsızlığı doğrulayan bir genel merkez yönetici Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Sıralamanın düzeltilmesi talebi çok yüksek, mevcut listeyi kabullenen yok. Tabanda büyük infial var. Yönetime kırgınlık ve kızgınlık hakim. Saaadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik.” diye konuştu.

Aynı yetkili, AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinde tek yetkili olarak Mustafa Destici’yi görevlendirdiklerini hatırlatarak “Hata yapmışız” yorumunda bulundu.

BBP lideri Mustafa Destici Cumhur İttifakı'ndan çekiliyor mu ?

İşte AK Parti milletvekili aday listesi