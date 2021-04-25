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Davutoğlu paylaştı! Gelecek Partisi'nin acı günü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin kurucular kurulu üyesi Mehmet Aşan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin kurucular kurulu üyesi Mehmet Aşan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, ''Kurucular Kurulu üyemiz, emekli öğretmen, kıymetli dostum Mehmet Aşan’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Gelecek Partisi camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

Etiketler gelecek partisi acı ölüm
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