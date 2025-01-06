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DEM Parti İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş kararı

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DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceklerini açıkladı.

MHP Lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç devam ederken, DEM Parti Heyeti, Ankara'da temaslarına devam ediyor.

İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder, Gelecek Partisi ile yapılan görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

DEM İstanbul Milletvekili Önder, gelecek hafta Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceklerini, sonrasında ise kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceklerini açıkladı.

DEM PARTİ-AK PARTİ GÖRÜŞMESİ

DEM Parti heyetinin AK Parti ile görüşmesi başladı.

Heyet Saadet Partisi ile de bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

CHP'den ise görüşmeye ilişkin herhangi bir tarih verilmedi. 

Etiketler dem parti Selahattin Demirtaş imralı abdullah öcalan
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