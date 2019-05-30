Devlet Bahçeli sözünü tutamadı !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nin tartışmalı İstanbul kararından bir gün önce 5 Mayıs'ta "İstanbul’a mitili atacağım" demişti. Bahçeli'nin bu tarihten sonra sadece 12-13 Mayıs'ta İstanbul'da programı vardı. Bahçeli'nin Kürt oylarının önemli olduğu İstanbul'da Cumhur İttifakı’nın parçası olarak kendini geri plana attığı iddia ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Mayıs'ta İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Oda Tv'nin haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın kararından 1 gün önce, yani 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Seçimler tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım" dedi.

"Mitili atmak” deyimi Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre; “bir yere yapışıp kalmak, kurulmak, kalkmamak” gibi anlamlara geliyor.

GÜN GÜN “BAHÇELİ NEREDE?”

Bahçeli sözünde durdu mu? Yani, İstanbul’a mitili attı mı? Açık kaynaklardan bu sorunun yanıtı şöyle:

Bahçeli, seçimlerin yenilenme kararı alındığı 6 Mayıs'ta Ankara caddelerinde klasik arabasını kullanıyordu. MHP, Bahçeli'nin arabasıyla gezerken çekilen videosunu paylaştı.

8 Mayıs'ta Bahçeli Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

9 Mayıs'ta ise, Bahçeli, İstanbul'da hemşehri nüfusu 250 bin ve üzerine ulaşan kentlerden partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi. Toplantı Ankara'daki MHP Genel Başkanlığı’nda gerçekleşti.

10 Mayıs'ta ise Ankara'da kendisini takip gazetecilerle bir araya geldi Bahçeli.

5 GÜN SONRA İSTANBUL AMA SONRA YİNE ANKARA

11 Mayıs'ta, yani YSK’nın “seçim yenilensin” kararından 5 gün sonra İstanbul'a giden Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" temalı iftar programında konuşma yaptı.

12 Mayıs'ta ise Devlet Bahçeli, Anneler Günü'nde, 1980 döneminde hayatlarını kaybeden ülkücülerin anneleriyle iftarda bir araya geldi.

13 Mayıs'ta ise Bahçeli, partisinin Ankara'daki merkezindeydi. Bahçeli, 6 Mayıs'ta Ankara turu attığı klasik arabasını, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti.

14 Mayıs'ta ise, Bahçeli Türkgün gazetesi ve Bengütürk TV çalışanlarıyla Ankara'da iftarda bir araya geldi.

16 Mayıs’ta Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın Ankara’da düzenlediği iftara katıldı.

Bahçeli, 19 Mayıs’ta ise Samsun’da düzenlenen törenlere katıldı.

YİNE ANKARA SOKAKLARINDA…

20 Mayıs’ta ise Devlet Bahçeli yine klasik arabasıyla Ankara sokaklarındaydı. Bahçeli, en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur'un “Bu bana yeter” şarkısını dinledi.

22 Mayıs’ta Bahçeli, partisinin Ankara’daki Genel Merkezi’ndeydi. Bahçeli, ziyaretçileri kabul etti.

23 Mayıs’ta Bahçeli, Genel Merkez’de partisinin bazı il başkanlarıyla bir araya geldi. Bahçeli, aynı gün gündemle ilgili düşüncelerini yazılı bir açıklamayla aktardı.

MHP lideri Bahçeli, 27 Mayıs’ta Şehitleri Anma Günü’nde konuştu. Ankara Kızılcahamam’da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, burada kendisini karşılayan partililerle tek tek selamlaştı.

28 Mayıs’ta Bahçeli bu sefer sosyal medya hesabından seslendi. Bahçeli, parti olarak Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediklerini bildirdi.

İSTANBUL FETHİ TÖRENLERİNE KATILMADI

29 Mayıs’ta ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un Fethi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Fetih, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükâfatıdır. Fazilet olmadan, Fatih bulunmadan, fedakârlık gösterilmeden, fakih ve falih bir irade sergilenmeden muktedir ve mutlak bir fethin gerçekleşmesi mümkün değildir" dedi.

İstanbul seçimlerinin gündemde olduğunu günlerde, Bahçeli İstanbul’un Fethi törenlerine de katılmadı. Ülkü Ocakları İstanbul’da bir kutlama gerçekleştirdi. MHP lideri bu kutlamalara da katılım sağlamadı.

NEDENİ KÜRT SEÇMEN Mİ?

Bahçeli’nin programına bakılınca görülüyor ki; MHP lideri İstanbul’a “mitili atmadı.” Hatta, eskisine nazaran “gözlerden kayboldu.” Neden Bahçeli İstanbul’da değil ve “kayıplarda?”

Soralım: Birçok anket firması, seçimlerde kritik rolün muhafazakar Kürtlerde olduğunu söyledi.

Acaba… Bahçeli, bu hassasiyet nedeniyle mi İstanbul’a gelmiyor?

Kürtlerden oy alabilmek adına, Cumhur İttifakı’nın parçası Bahçeli kendisini geri plana mı attı?

Bakalım Önümüzdeki günlerde Devlet Bahçeli’nin İstanbul seçimi stratejisi nasıl olacak?