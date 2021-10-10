Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, PKK’nın stratejik ortağı mıdır? ABD Suriye’den çekiliyormuş, 950 asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalan. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi?" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HDP'NİN KAPATILMASI ANALARIN YÜREKLERİNE SU SERPECEKTİR"

HDP terörizmin siyasi organizasyonudur. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak çıkmaktadır. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır.

Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaktır. HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Bunlar çocuk kaçakçısı, uyuşturucu kaçakçısıdır. Bölücü teröristler bölücü siyasiler gibi hesap verecektir.



ABD'YE SERT TEPKİ

ABD, PKK’nın stratejik ortağı mıdır? ABD Suriye’den çekiliyormuş, 950 asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalan. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi? Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir.

"GELİN DÜŞMANDAN YAKANIZI KURTARIN"

Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Konuyu partiler üstü ele aldım. Annelerin meşru eylemini yakından takip ettim, yaptıklarını doğru buldum. Şu anda dağda veya bir başka yerde terörün elinde bulunanlara diyorum ki oradan bir an önce kurtulun. Annelerinize koşun. Anneleriniz sizleri bekliyor. Gelin düşmandan yakanızı kurtarın.