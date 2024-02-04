Dışişleri Fidan'dan ABD - İran çatışması için endişelendiren açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasındaki çatışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran'ın arasındaki gerilim tırmanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran çatışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Fidan "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında ABD ve İran arasındaki çatışmaya dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin ateşle oynadığını vurgulayan Fidan, "Ateşle oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor." dedi. Türkiye olarak bölgesel ortaklarla ve ABD ile sürekli görüşüldüğünü dile getiren Fidan, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz." şeklinde konuştu.

"İSRAİL GÜVENLİK PEŞİNDE DEĞİL"

Fidan, dünya kamuoyunda İsrail'in güvenliği konusunun sürekli gündeme getirildiğini kaydeden Fidan, İsrail'in, dünya kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçtiği zaman kendini güvende hissedeceğini söyledi. Fidan, "İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün zaten İsrail güvende olacak." dedi.

Fidan, bölge ülkeleri olarak sorumluk almaya hazır olduklarını defaatle ilettiklerini anımsatarak, "İki devletli çözümü gündeme getirirken bu sefer farklı olarak, metodolojik olarak da garantörlük mekanizmasını öne sürmemizin arkasında bu yatıyordu." diye konuştu.

İRAN'DAN ABD'YE UYARI

İran, ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını, "stratejik hata" olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu saldırıların, bölgede gerilimin ve istikrarsızlığın artmasından başka bir sonucu olmayacaktır" denildi. ABD, Cuma günü Suriye ve Irak'ta 85 hedefe hava saldırıları düzenlemişti. Reuters'ın aktardığına göre, saldırılar sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarının 'bölgede gerilimin ve istikrarsızlığın artmasına' sebep olacağını dile getirdi.