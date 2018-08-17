Egemen Bağış'tan serbest kalan 2 Yunan askeri için dikkat çeken açıklama

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a Edirne'de tutuklanan ve 2 gün önce serbest bırakılan 2 Yunan askeri soruldu. Bu olayın Türk yargısının bağımsızlığının ve Türk milletinin dostluğunun nişanesi olduğunu söyleyen Bağış, "Başka şeylerle karıştırmamak lazım, Bu iki askerin bırakılmış olması o 8 hainin orada huzur içerisinde yaşamasına bir sebep kabul edilemez" dedi. İadenin Türk halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve sokaktaki her vatandaşın jesti olduğunu söyleyen Bağış, "Elbette Yunan hükümetinin talepleri ciddiye alınmıştır Avrupalı yetkililerin de özellikle Sayın Avramopoulos'un etkisi olmuştur ama asıl olarak Yunan halkına bir jesttir. Çünkü bizim halkımızla Yunan halkı arasında düşmanlığa sebep olacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Egemen Bağış, 'yargı kararında siyasi bir tavır da söz konusu oldu mu?' sorusuna, Türkiye'de yargının bağımsız olduğunun altını çizerek, "Türk yargısının bağımsız olduğunu dost düşman görmüş oldu ama aynı zamanda bu kararı veren hakimden sokaktaki vatandaşımıza ve en başımızdaki Cumhurbaşkanına kadar herkesin Yunan halkına bir mesajı vardır. Biz Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma istemiyoruz. Biz barış istiyoruz biz huzur istiyoruz. Bu hiçbir şekilde Türkiye'nin iyi niyetinden başka bir şey olarak algılanmamalıdır" cevabını verdi.