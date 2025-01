Erdoğan ailelere verilecek destekleri açıkladı: Evleneceklere kredi, çocuğu olana yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira kredi verileceğini açıkladı. Doğum yardımını 5 bin TL'ye çıkaracaklarını duyuran Erdoğan, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenecek çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

Doğum yardımını 5 bin TL'ye çıkaracaklarını belirten Erdoğan, ''İkinci çocuk için her ay 1500 lira, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.'' dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çok önemli çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik. Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin ve verimli nüfus politikalarıyla destekleyip, güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşımak önceliklerimizden biridir.

“AİLE KÜÇÜK BİR TOPLUMDUR”

Aile küçük bir toplumdur, toplum da büyük bir ailedir. Aile bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Toplumun özünü teşkil eden aile kurumu, milli, manevi değerlerimizin muhafazasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Aile kurumu etrafında şekillenen toplumsal bilincin yüksek olduğu dönemlerde devletin de milletin de güçlü bir konuma sahip olduğunu görürüz.

"ZENGİN BİR MİRAS BIRAKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Aile yapımızı korumak ve bizden sonraki kuşaklara zengin bir miras bırakmak hepimizin görevidir. Aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerektiği açıktır. Temel ne kadar sağlam atılırsa bina da o kadar dayanıklı olur. Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde bilgiyle, görgüyle yetişmeleri son derece mühimdir.

Eğitim, ahlak, terbiye ve şahsiyet inşası önce ailede başlar. Bilinçli bir anne-babanın elinde büyüyen çocuklar ailelerine, milletlerine ve insanlığa faydalı örnek kişiler haline gelir. Vatanına, milletine bağlı, tarihini, köklerini ve kim olduğunu bilen, bilgisi ve vizyonuyla çağı iyi okuyabilen bir gençlik hepimizin arzusudur.

"TOPLUMU SAPKIN İDEOLOJİLERDEN KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden aile ve toplum yapımızı tehdit eden sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşarak, dünyanın dört bir yanına nüfuz ediyor. Dijital platformlardaki yayınlar çoğu zaman kültür erozyonu gibi süreçlere sebep oluyor.

"TÜRKİYE’NİN TAVRI BELLİ, GERİ ADIM OLMAYACAK"

LGBT aparatının hedefi ailedir. Birkaç ay evvel, tedbir uyguladığımız dijital bir oyun platformunda tespit edilen ahlaksızlıklar bunun en çarpıcı örneğidir. Önümüzdeki dönemde bu duruşumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda Türkiye’nin tavrı bellidir, geri adım söz konusu olmayacak.

Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları karşısında kazanılacak her mevzi, insanlığın geleceği adına büyük bir başarıdır. Akademi, medya, sivil toplum camiamızın daha aktif sorumluluk alacağına inanıyorum.

"HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYIZ"

Bin yıldır bu topraklara mührünü vurmuş, bilgisi ve erdemiyle medeniyet coğrafyasını yeşertmiş güçlü nesillerin devamı, bizler için hayat meselesine dönüşmüştür. Büyük ve güçlü Türkiye iddiasını taşıyorsak, yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak, şimdiden harekete geçmek zorundayız.

Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir. 2001 yılında doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51’e düşmüştür. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2,1 olduğu dikkate alındığında durumun vahameti daha net anlaşılacaktır.

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM; TÜRKİYE KAN KAYBEDİYOR"

Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10’un üzerine çıktı. Tüm bunlarla birlikte, evlenme yaşı önemli ölçüde yükselmiş, boşanma oranları ise artmıştır. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından, üzülerek söylüyorum kan kaybetmektedir. Gerekli önlemleri almazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Allah korusun.

YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ

Geçmişte üç çocuk çağrısı yapmıştık. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Her fırsatta üç çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz. Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz.Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Fondan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN AYLIK 1500 TL DESTEK

Doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin her ay annelerin hesaplarına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

ANNELERE ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI

Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz. Genç çiftlerimiz için konut destek uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Çalışan anne babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz. Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ailelerin istifadesine sunmayı önemsiyoruz.

GENÇLER YUVA KURMAKTAN ÇEKİNİYOR

Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Peygamber Efendimiz (SAV), aile kurarken bizlere neyi öğütlüyor? En bereketli nikah külfeti en az olanıdır buyuruyor. Nikah merasimlerinin sade olması efendimiz tarafından bizlere tavsiye ve telkin ediliyor. Son yıllarda bu alandaki sorunlarımız katlanarak artıyor. Sosyal medya ile eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler öyle listeler öne sürülüyor ki, gençler yuva kurmaktan çekiniyor, ürküyor, yolun başındayken umutları kırılıyor. Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenlerinden biri olmasa da olur diyebileceğimiz aşırı taleplerden dolayı ortaya çıkan masraflardır. Aileye, ahlaka, fıtrata yönelik saldırıların arttığı günümüzde yuva kurmak isteyen gençlere yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. İster kız tarafı ister erkek tarafı olsun her kim bunu zorlaştırıyorsa büyük bir vebal altındadır.