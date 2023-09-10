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Erdoğan, Mısır lideri Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Erdoğan, Mısır lideri Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında geldiği Hindistan’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin son gününde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

ERDOĞAN-SELMAN GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de G20 Liderler Zirvesi kapsamında pek çok liderle bir araya gelmişti.

Etiketler g20 temas erdoğan
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