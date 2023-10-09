Erdoğan resmen devrede! Toplantıyı böldü, Filistin lideri Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara vererek Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'a, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini, sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede ise İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede ise İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.