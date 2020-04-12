Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi! Soylu göreve devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakan Soylu, istifa kararını duyurduktan yaklaşık 1 saat sonra İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

İŞTE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN O AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."

"ERDOĞAN'IN AFFINA SIĞINIYORUM" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

10 Nisan akşamı saat 22:00'da açıklanan 31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararının zamanlaması ve halkın sokaklara akın etmesiyle birlikte oluşan izdiham sonucunda sosyal mesafenin de ihlal edilmesi nedeniyle eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir, İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İŞTE SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFA AÇIKLAMASI

Soylu istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."