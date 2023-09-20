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Erdoğan'dan aHaber muhabirine: ''Naber kız ?''

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirve sırasında kendisini takip eden aHaber muhabiri arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. Erdoğan kadın muhabiri "naber kız" diye sordu...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen Concordia Zirvesi’ne katıldı. Zirve sonrası A Haber Muhabiri Rüya Akkuş’un kendisine yönelttiği “Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz” ifadesinin ardından Başkan Erdoğan “İş yapmaya geldik” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. New York'ta 13'üncü Concordia Yıllık Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan Zirve sonrası A Haber muhabiriyle ilginç bir diyalog yaşadı.

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un kendisine yönelttiği "Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz" ifadesinin ardından Başkan Erdoğan "İş yapmaya geldik" dedi. Akkuş'un Concordia Zirvesindeki çok yönlü sorulara dikkat çekmesinin ardından Başkan Erdoğan, "Çok yönlü cevaplar verdik" ifadelerini kullandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan naber kız kadın muhabir ahaber muhabir
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