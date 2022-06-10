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Erdoğan'dan bakanlara telefon fırçası

Erdoğan'dan bakanlara telefon fırçası

Ankara kulislerinden sızan "kabine revizyonu" iddiaları artmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlara "Milletvekillerin telefonlarını açacaksınız" talimatında bulunduğu ortaya çıktı.

AK Parti içinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte uzun süredir “atanmışlar-seçilmişler” tartışmaları yaşanıyordu.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre özellikle dışarıdan atanan bakanlarla milletvekillerinin diyaloglarının kesildiği, vekillerin yurttaşların sıkıntılarını bakanlara iletmekte zorluk çektiği” konuşuluyordu. Bu tartışma, AK Parti’nin Ankara Kızılcahamam kampında milletvekillerinden gelen eleştiriler karşısında “sert üslup kullanan” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yeniden alevlendi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AK Partili milletvekilleri, Özer’in tutumunu, parti yönetimine iletti. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldı. Erdoğan’ın, kabine toplantısında bakanlara, “Milletvekillerinin görüşme taleplerini ciddiye alacaksınız. Telefonlarına çıkacaksınız ve önerilerini dikkate alacaksınız. İcraatlarla ilgili eleştiri ve önerilere de yanıt verecek ve aranıza mesafe koymayacaksınız” uyarısında bulunduğu öğrenildi. 

Cumhuriyet

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