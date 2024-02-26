Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: ''Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz''

AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz. Tek parti faşizminin, darbelerin, cuntaların zulümlerin, koalisyonların, krizlerin Türkiyesini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Artık devir Türkiye Yüzyılı devridir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, yaklaşan seçim öncesinde teşkilatına önemli uyarılar yaptı.

"ESKİ TÜRKİYE DÖNEMİNİ KAPATIYORUZ"

AK Parti olarak asıl işlerinin yeni başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz. Tek parti faşizminin, darbelerin, cuntaların zulümlerin, koalisyonların, krizlerin Türkiyesini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Artık devir Türkiye Yüzyılı devridir.” diye konuştu.

"SAHAYA DAMGAMIZI VURACAĞIZ"

Seçimin sahada ve sandıkta kazanılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Sahaya damgamızı vuracağız. Sahada yoksanız, sandıkta esameniz okunmaz. İnşallah 31 Mart’ta da birinciliği kimseye kaptırmayacağız.” dedi.

"KORSAN SİYASETE EYVALLAH ETMEYİZ"

Seçime farklı partiden seçime girip, gönlünün AK Parti’de olduğunu söyleyenler olduğunu anlatan Erdoğan, “Şunu açık ve net söylüyorum; ‘Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti’de olacağım’ diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. AK Parti’den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya çalışana eyvallah etmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Milletimizin önüne yeni hedefler koyarken buna uygun kadroları yetiştirmeyi, mekanları hazırlamayı da ihmal etmiyoruz. Biz sadece AK Parti’ye 18’inci seçimini kazandırmak, Cumhur İttifakı’nı zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakan Türkiye’nin ikinci asrının yol haritasını da oluşturuyoruz.

"ESKİ TÜRKİYE DÖNEMİNİ TAMAMEN KAPATIYORUZ"

Asıl işimiz yeni başlıyor. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz. Tek parti faşizminin, darbelerin, cuntaların zulümlerin, koalisyonların, krizlerin Türkiyesini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Artık devir Türkiye Yüzyılı devridir.

"SANMAYIN Kİ BELEDİYE YÖNETİMLERİNİ ŞEHİRLERE HİZMET ETMEK İÇİN İSTİYORLAR..."

Hala eski Türkiye özlemi içinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba hevesi dolduğunu biliyoruz. Seçim sonrası hakikatler yüzlerine bir tokat gibi inince kös kös yerlerine dönüyorlar. Emin olun bu seçimde de birilerinin yüreği kıpır kıpırdır… İstiyorlar ki önce belediye yönetimlerini ele geçirsinler, ardından ülkeyi yeniden huzursuzluğa sürükleyip, merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediye yönetimlerini şehirlere hizmet etmek için istiyorlar. Böyle bir düşünceleri kesinlikle yok. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı yağmalamaktır.

Ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi. Ülkenin ikinci büyük partisi sıfatına sahip CHP bırakın olumlu yönde değişmeyi, bölücülerle, terör örgütleri mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetti. CHP’de bölücülerin ve yapay zekanın sözü bu partiye yıllarca emek vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor. İstanbul’da bölücü örgütün uzantılarıyla kol kola yürümekten, ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil’le uzlaşıldığını, bölücü örgütün uzantılarına ne vadettiklerini kimse bilmiyor.

"SEÇİM İKİ YERDE KAZANILIR"

Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle belediyelerde de bu köhne siyaset, yörüngesini kaybetmiş partilere şehirlerimizi teslim etmeyeceğiz. Bunun için hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Seçim iki yerde kazanılır. Birincisi sahadır, sokaktır, evlerdir, iş yerleridir. İnsanın olduğu her yerdir. İkincisi sandıktır. Saha çalışmalarını iyi yürütemez, oy verme günü sandığa çok sıkı sahip çıkamazsak elimizdeki seçimi de kaybederiz. Unutmayınız, bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasının yeri yoktur. Hiçbir insanımız bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Sahaya damgamızı vuracağız. Medya ve sosyal medya başta olmak üzere iletişim yöntemleri önemlidir. Ama sahada yoksanız, sandıkta esameniz okunmaz. İnşallah 31 Mart’ta da birinciliği kimseye kaptırmayacağız.

"SEÇİMİ KAZANIRSAM YİNE AK PARTİ'DE OLACAĞIM DİYEN SİRK CAMBAZLARINA PRİM VERMEYİN"

Kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışan birileri yine meydanlara çıkmış görünüyor… Bunlar sokakta ‘Ben şu partiden adayım ama aslında gönlüm AK Parti veya Tayyip Erdoğan’dan yana’ diyerek insanlardan destek istiyor. Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyenin istediği partide siyaset yapma hakkı vardır. Şunu açık ve net söylüyorum; ‘Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti’de olacağım’ diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. AK Parti’den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya çalışana eyvallah etmeyiz

Geçmişte görev alanların daha sonra aynı ya da daha farklı konumda görev almalarının önünde mani bulunmuyor. Burada aslolan ünvan değil, ülkemize ve milletimize hizmet için çalışan partimizin başarısına katkı vermektir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN EŞİ BENZERİ YOK"

Ülkemizin birliği, milletimizin beraberliği, devletimizin bekası, vatan topraklarının bütünlüğü, milli iradenin üstünlüğüyle oluşan Cumhur İttifakı’nın tarihimizde eşi benzeri yoktur. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin nesilden nesile bir efsane gibi anlatılacağına inandığımız Cumhur İttifakı’nın kurulmasındaki emeğini bilhassa ifade etmek istiyorum."