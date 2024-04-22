Erdoğan'dan Irak'ta PKK mesajı: ''Ortak hareket edeceğiz''

13 yıl sonra ilk kez Irak'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mevkidaşlarıma PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına dair inancımı paylaştım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan, beraberinde bakanların da yer aldığı heyetle birlikte Bağdat’a vardı. Günübirlik ziyaretin ikinci durağı ise Erbil olacak.

13 yıl sonra yapılan kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede işbirliği.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'taki ziyarete katılıyor.

ERDOĞAN, IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından Bağdat Sarayı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Reşid ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Bu görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği içeren anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

İKİNCİ DURAK ERBİL OLACAK

Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e de ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil’de, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek.

REŞİD İLE GÖRÜŞMEDE GAZZE VE TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.

Sudani ise terörle mücadelede ortak çalışmanın önemine değindi.

Irak Cumhurbaşkanı ayrıca iklim değişikliği ve su kriziyle mücadelenin önemine de vurgu yaptı.

KALKINMA YOLU PROJESİ İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid'in ardından Başbakan Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı.

ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KARŞI ORTAK HAREKET EDECEĞİZ

İki lider daha sonra kameraların karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Bağdat'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Iraklı kardeşlerim kendi evimizde olduğunu hissettirdi. Başbakan başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Irak, ortak bağlara sahip olduğumuz bir komşumuzdur. İlişkileri ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde iradeye sahibiz. Yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum. Ortak iş birliği için anlaşmalar sağlam yol haritasını teşkil ediyor. Kalkınma Yolu Projesi hayati önemde. Terörle mücadele, ekonomi, sağlık, ulaşım, eğitim gibi pek çok alanda ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdik.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı ve başbakan ile gerçekleşen görüşmelerde ilişkileri ele aldık. Güvenlik ve terörle mücadele en önemli maddelerden birini oluşturdu. Müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik.

"TİCARETİ YUKARI TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

20 milyarlık ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Yapılabilecekleri değerlendirdik. Başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin refahına katkı sunacak plana dair kararlılığımızı muhtıra ile perçinledik.

Su krizinin farkındayız. İklim krizi tüm dünyayı olumsuz etkiliyor.

Görüşmelerimizde diğer başlıklarda da iş birliği için irademizi teyit etmiş olduk.

TÜM İMKANLARIMIZI FİLİSTİN İÇİN SEFERBER EDECEĞİZ

Bugünkü ziyareti Filistin'deki insanlık dramının yansıması altında gerçekleştiriyoruz. Akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. Atabileceğimiz adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. İsrail - İran gerilimi savaşın yayılma riskini artırmakta, Filistin'deki katliamı gölgelenmekte, Irak'taki kardeşlerimiz olumsuz etkilenmekte. Türkiye olarak Filistin devletinin kurulması doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızı Gazzeli kardeşlerimiz için seferber edeceğiz.

ETNİK VE DİNİ KESİMLER ARASINDA AYRIM GÖZETMİYORUZ

Birazdan Erbil'e geçeceğiz. Öncesinde Türkmen kardeşlerimiz ile bir araya geleceğiz. Irak'ta farklı etnik ve dini kesimler arasında gözetim yapmadığımızın altını çizerim. Irak'ı bir bütün olarak görüyoruz. Irak ile ilişkilerimize komşuluk hukuku açısından bakmaya devam edeceğiz. Irak'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ziyaretin yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum