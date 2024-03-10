Erdoğan'dan ''Mazlum'' ve ''Küçük enişte'' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kalesi İzmir'de düzenlenen mitingde muhalefete yüklendi. Erdoğan, ''Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal’in ahı tutmaya başladı demek. Bir de tutmayın küçük enişteyi karakteri var. İstanbul'da herhangi bir icraatı olmayan yarım mesai yapan biri var. Ülke bunların eline kalsa facia olur.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince İzmir'de düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili İzmirliler, değerli gençler sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Milli mücadelenin zafer şehri. Ege'nin incisi İzmir'de sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Bir asır önce düşmandan kurtuldu ancak hizmet fukaralarından kurtulamadı. Türkiye zenginleşirken bu şehir yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis’te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? Terör örgütleri ile gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgası yaptılar. Atatürk maskesi takıp yattılar.

CHP’nin Demlendiği müttefikleri ile ilişkisinde şeffaflık var mı, yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri partilere ne vaad ettiklerinden haberdar mısınız? CHP Genel Başkanının Varlığı yokluğu belli değil. Gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor.

CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Fikrimizi kendisine verip zai etmek istemiyoruz. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal’in ahı tutmaya başladı demek. Bir de tutmayın küçük enişteyi karakteri var. İstanbul'da herhangi bir icraatı olmayan yarım mesai yapan biri var. Ülke bunların eline kalsa facia olur.

Kent uzlaşısı altında gizli saklı ilişkiler sürdürmeye devam ediyorlar. İzmir’de yaptıkları bir hizmet var mı? Şu körfezin hali nedir? CHP Genel Başkanının kimi adayların üsluplarını sizler de takip ediyorsunuz. Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.

Bizde kibir olmaz, eser olur çalışmak olur. Hata yapmışsak düzeltme olur, biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz. Bugün burada sizlerin karşısına tek bir amaçla çıktık. Gündoğdu meydanı bizi yanıltmadı. Emniyetten katılımı istedim, 100 bin.

'KAZANANIN İZMİR OLMASINI DİLİYORUZ'

31 Mart’ta bu müjdeyi yaşayacağız. Yatırım eksiklerini tamamlayarak kayıp yıllarını telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız, başka niyetimiz olsa ortaya çıkardı. Kimsenin hayat biçimi ile derdimiz olmadığını akıl ve vidan sahibi herkes görmüştür. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz. Muhalefet İzmir'e yatırım yapmadı.

Biz projelerimizle konuştuk konuşuyoruz. 449 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık İzmir’e. Bu muhalefet ne yaptı. 11 bin 820 adet derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite kurduk. 26 bin 431 lişi kapasiteli yurt binalarını açtık. İzmir Belediyesi acaba kaç yurt yaptı? 115 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda 17 milyar lira tutarında yardım sağladık. Toplam 4670 yataklı 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ ile 21 bin konutu tamamladık. Biz İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacağız. Merkezi yönetim olarak yapacağız. İzmir'de 5 baraj daha yapmayı sürdürüyoruz.