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  4. 10 Mayıs 2020 11:25

Fahrettin Altun'un gece yarısı paylaşımı olay oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Fahrettin Altun'un gece yarısı paylaşımı olay oldu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir tartışma yarattı.

Ayasofya Müzesi’nin öne çıktığı drone ile çekilen bir İstanbul fotoğrafını paylaşan Altun, “Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız...” yazdı.

Altun’un mesajının altına çok sayıda yorum yapıldı. Yorumların birçoğunda mesaj, ‘Ayasofya’nın camii olarak açılması’ şeklinde değerlendirildi.

Takipçilerinin bir kısmı Altun’un bu paylaşımıyla subliminal mesaj verdiğini, başta ekonomik kriz, dövizin yükselmesi ve maske dağıtımı konusundaki başarısızlığın gündemden düşürülmesi için bir polemik yaratma çabası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bazı takipçileri ise paylaşımın erken seçimin habercisi olduğu fikrini dile getirdi.

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