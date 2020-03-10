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  4. 10 Mart 2020 21:30

Fikri Sağlar'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası!

Eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fikri Sağlar'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası!
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Sağlar'ın avukatı Erdal Işık, Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin açıklama yaptı.

Işık, "Cumhurbaşkanı'na FETÖ'cü dediği için müvekkilimiz Sağlar'a Ankara 14. Ceza Mahkemesi hakaretten 10 ay hapis cezası verdi. Muhalefete yönelik düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayan hukuksuz karara karşı mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Işık'ın mahkeme kararına itiraz edeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fikri Sağlar, CHP PM üyesi iken yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yaşadık. Sabahtan akşama kadar her vesileyle Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain FETÖ darbesini bize anlatıyor. Halkın kendisini kurtardığını, büyük kahramanlık yaptığını, liderliğinin bu şekilde tescil edildiğini bize söylemeye çalışıyor. Bu arada da binlerce insanı işinden, aşından FETÖ'cü diye çıkarıyor. FETÖ'yü Türkiye Cumhuriyeti'ne getiren ve iktidar eden kim? Recep Tayyip Erdoğan. O zaman bir numaralı FETÖ'cü Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sormamız gerekiyor. Asıl yapmamız gereken bu."

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