Genç Parti seçim için kararını verdi

Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için kararını verdi.

Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, tüm seçim çevrelerinde, CHP’nin adaylarının destekleneceğini duyurdu.

CHP’nin resmi iletişim hesabından da konuya ilişkin, “Genç Parti Genel Başkan Vekili Sayın Burçin Şahindur’a, yönetimine ve Genç Partili’lere Türkiye İttifakı’na verdiği destek için teşekkür ediyoruz. 31 Mart’ta Türkiye İttifakı kazanacak” açıklaması yapıldı.

Genç Parti’nin resmi X hesabından dün yapılan açıklamada, yerel seçimlerde tüm seçim çevrelerinde CHP’nin belediye başkan adaylarının destekleneceği belirtildi.

Genç Parti Genel Başkanvekili Burçin Şahindur’un imzasını taşıyan ve “Genç Parti olarak Sayın Özel’in ayrım gözetmeksizin tüm demokratları davet ettiği Türkiye İttifakı çağrısını olumlu karşıladığımızı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde tüm seçim çevrelerinde, CHP’nin adaylarını destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” notuyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ, VATANDAŞLARIMIZIN SİYASİ TEHDİT VE ŞANTAJLARA SANDIKTA PABUÇ BIRAKMADIĞI SAYISIZ ÖRNEKLE DOLUDUR”

“Ülkemiz 31 Mart Yerel Seçimleri’ne kutuplaştırılmış bir siyaset ikliminde gidiyor. AK Parti Genel Başkanının seçmenleri partisine oy vermedikleri müddetçe hizmet alamamakla tehdit ettiği, emeklileri açlığa ve yoksulluğa mecbur ettiği günlerden geçiyoruz. Türkiye siyasi tarihi, vatandaşlarımızın siyasi tehdit ve şantajlara sandıkta pabuç bırakmadığı sayısız örnekle doludur. Tek adam rejiminin ülkeyi içine soktuğu girdaptan ve ekonomik darboğazdan kurtarabilmek, yerel seçimler sonrası yeni kemer sıkma politikalarına maruz kalmamak adına 2023'te yapılan genel seçimlerde yürütme gücünü eline alan Cumhur İttifakı'nı, 31 Mart'taki yerel seçimler marifetiyle sandıkta dengeleyebilmek seçmenlerimizin elindedir.

"TÜMSEÇİM ÇEVRELERİNDE CHP'NİN ADAYLARINI DESTEKLEYECEĞİMİZİ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ”

31 Mart'ta vatandaşlarımız kamu gücünü oya dönüştürerek yerel seçimlerde birkaç belediye daha fazla kazanmak için tehdit dili kullanan, seçmeni azarlayan Cumhur İttifakı ile CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ilan ettiği Türkiye İttifakı arasında bir tercihte bulunacaktır. 31 Mart yerel seçimlerini Cumhur İttifakı'na sandıkta bir ders vermenin, yanlış ekonomi politikalarına, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan hatalara karşı çıkmak için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Tüm bu gerekçelerle Genç Parti olarak Sayın Özel'in ayrım gözetmeksizin tüm demokratları davet ettiği Türkiye İttifakı çağrısını olumlu karşıladığımızı ve 31 Mart yerel seçimlerinde tüm seçim çevrelerinde CHP'nin adaylarını destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

CHP: “31 MART’TA TÜRKİYE İTTİFAKI KAZANACAK”

CHP’nin resmi iletişim hesabından Genç Parti’nin açıklamasının alıntılanılarak yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“Genç Parti Genel Başkan Vekili Sayın Burçin Şahindur’a, yönetimine ve Genç Partili’lere Türkiye İttifakı’na verdiği destek için teşekkür ediyoruz. 31 Mart’ta Türkiye İttifakı kazanacak.”