Gizli toplantı sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı gizli toplantının videosunun sızdırılmasının ardından İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

'Değişim' talepleri ve sızdırılan zoom toplantısının yankılarının sürdüğü CHP'de belediye başkanları toplandı.

CHP Belediye Başkanları Toplantısı CHP Genel Merkezi’nde başladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

EL SIKIŞTILAR

Toplantı, sızdırılan çevrimiçi toplantısının ardından gerçekleştiriliyor olması nedeniyle de kritik önem taşıyor. Tüm gözlerin Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çevrileceği toplantının yapıldığı salona önce İmamoğlu, ardından Kılıçdaroğlu geldi. Basına servis edilen fotoğrafta Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı görüldü.

31 MART SEÇİMLERİ ELE ALINACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.