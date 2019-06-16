Gökçek'ten de Ekrem İmamoğlu'na ''Yunan'' benzetmesi

Yerel seçimler sürecinde özellikle Hükümete yakınlığıyla bilinen medyanın ve AK Partili isimlerin Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürüttüğü "Yunan" ve "Pontus" propagandasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek de katıldı.

Bu akşam tarihi bir canlı yayında buluşan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun tercih ettikleri kravatlara dikkat çeken Melih Gökçek Twitter üzerinden "Binali Yıldırım'ın kravatı Türk Bayrağı renkleri taşıyor. Kırmızı beyaz. Ekrem İmamoğlu'nun kravatı Yunan bayrağı renklerini taşıyor... Mavi beyaz... Tesadüf" paylaşımını yaptı.