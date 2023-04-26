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HÜDAPAR lideri, Barzani'yle görüştü

HÜDAPAR lideri, Barzani'yle görüştü
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Seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü.

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı ve KDP (Kürdistan Demokrasi Partisi) Genel Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erbil'e geldi. Yapıcıoğlu, Salahaddin kentinde Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

HÜDA PAR’dan görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı" denildi.

Etiketler hüdapar mesut barzani
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