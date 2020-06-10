Hüseyin Baş: ''Arka mahalle ve köyler unutuldu biz sahip çıkacağız''

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Avukat Hüseyin Baş, genel başkanlık görevini devraldıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıdaki konuşmasına Covid-19 pandemisi nedeniyle basın toplantısı yapılamadığını, normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk yüz yüze basın açıklamasını yapma fırsatı bulduğunu ifade ederek başlayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bundan sonra sık sık basınla buluşacağını ve gündemdeki konularla ilgili fikirlerini beyan edeceğini dile getirdi.

Milletimizin BAŞ’ı sağ olsun, büyük bir değerimizi kaybettik

Basın açıklamasına merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ı anarak devam eden Hüseyin Baş, “Merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ı huzurunuzda tekrar anmak isterim. Bizi arayan, baş sağlığı dileyen ve desteklerini belirten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin de başı sağ olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Bağımsız Türkiye Partisi’nin ilk seçimlerine 2002 yılında girdiğini ve bugün 2020 yılında BTP kadroları olarak 18 yıl önceki ruhtan hiçbir şey kaybetmeden çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan BTP lideri Hüseyin Baş, “Zor günler yaşadık, bizim için çok acı günlerdi. Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğinin ve bağımsızlığının teminatı olarak devlete ve millete hizmete hazır bir kadro olarak tüm çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz” dedi.

Sorunun temelinde ekonomik ve adalet problemleri var

BTP lideri Hüseyin Baş, ilk basın açıklamasında Türkiye ve dünya gündemindeki konulara da değindi ve çözüm önerileri sundu. ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi konusunda önemli açıklamalar yapan, BTP Genel Başkanı Baş, şöyle konuştu: “Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerine hapsolmuş durumda ve ciddi bir geçim derdi yaşanıyor. Fransa’da, Hong Kong’da yaşandı, bugün Amerika’da siyahî George Floyd’un öldürülmesi üzerine sokak olayları yaşanıyor. Yarın kim bilir nerede yaşanacak. Vatandaşın beklentisi ve isyanı gelecek kaygısınadır. Gelecek kaygılarını ortadan kaldırdığımızda insanlar adaletsizliklere bu tepkileri vermeyecektir. Yaşanan eylemleri doğru değerlendirmek için sorunun temeline inmek gerekiyor. Sorunun temelinde ekonomik ve adalet problemleri vardır. Özellikle ekonomik sorunlarla ilgili tek çözüm, bugüne kadar ifade ettiğimiz gibi Milli Ekonomi Modeli’dir. Bu toplumsal olayların önüne geçebilecek tek proje de Bağımsız Türkiye Partisi’nin programında da yer alan Vatandaşlık Maaşı projemizdir.”

Arka mahalle ve köylere vatandaşlık maaşı ile biz sahip çıkacağız

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Pandemi sürecinde evde kal mesajı verildi. Evde kalmanın formülü üretilmedi. İnsanların cebine para konulmadı. Parası olan rahat izole olurken, parası olmayan izole olamadı, ekmek parası için çalışmak zorunda kaldı. İktidarımızda Milli Ekonomi Modelinin gereği olan Vatandaşlık maaşı ile arka mahalle ve köylere sahip çıkacağız.”dedi.

Dünya’nın konuştuğu vatandaşlık maaşı bize aittir

Artık tüm dünyada ekonomistlerin dilinden Vatandaşlık Maaşı sözlerinin duyulduğuna dikkat çeken BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bugün dünya genelinde tüm ekonomistlerin ve siyaset adamlarının Vatandaşlık Maaşı’ndan bahsettiğini görüyoruz. Vatandaşlık Maaşı projesi ilk defa Bağımsız Türkiye Partisi’nin merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş tarafından kaleme alınan Milli Ekonomi Modeli’nde bahsedilmiştir. Esasında tam da bugün yaşanan sorunların çözümü için ortaya konulmuş bir projedir. Haklıya hakkının teslim edilmesi ve gelirdeki adaletin sağlanması için herkesi bu duruşa katılmaya davet ediyorum” dedi.

Kadına şiddete vatandaşlık maaşı ile son vereceğiz

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın basın toplantısında değindiği konulardan biri de Türkiye gündeminden hiç düşmeyen kadına şiddet konusu oldu. Konuşmasında, “Kadına seçilme hakkını ilk önce veren ve kadına en büyük değeri veren bir medeniyet mirası üzerinde oturan Türkiye’de bize ne oluyor ki, kadınlara bu kadar şiddet uygulayan bir toplum haline geldik?” diye soran BTP Lideri Hüseyin Baş, şunları söyledi: “Ne oluyor ki biz kadınlara bu kadar şiddetli bir tavır sergiliyoruz? Esasında bu sorunun çözümü için iki farklı yaklaşım var. Birincisi kadının kendini ekonomik ve sosyal anlamda güvende hissetmesi gerekiyor. İkincisi de kadına şiddet uygulayanların da kendini güvende hissetmemesi gerekmektedir. Merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın projelendirdiği Ev Hanımı Meslek Maaşı projesi hayata geçtiğinde kadınlarımıza güven tesis etmemiz şarttır. Biz iktidar olduğumuz gün devletimiz kadınlarımızı asla yalnız bırakmayacaktır. Kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığını tesis edeceğiz. Kadınlarımızın temel hak ve özgürlüklerini sonuna kadar yaşamalarını temin edeceğiz. Bunun yanı sıra kadınlara şiddet uygulayan ve kadınlara karşı hunharca hareket eden insanlara da gerekli adaleti ve cezalandırmayı yapacak hukuk sistemini sağlam bir zemine oturtmayı da kendimize bir borç biliyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz bundan sonra hiçbir kadınımızı ezdirmeyeceğiz.”

BTP ‘tek baro’ diyor

Avukat olması hasebiyle konuşmasında hükümet tarafından baro sisteminde yapılması düşünülen değişikliklere de değinen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Hukukçu kimliği taşıyan bir insan kardeşiniz olarak, Türkiye’de son günlerde çok konuşulan baro sistem değişikliği konusuna da değinmeden geçemeyeceğim. Bugün tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet diyerek bunun uğruna Türkiye’de vatandaşımıza adeta demokratik krallığı dikte eden anlayışa ne oluyor ki tek baro yerine ‘çoklu baro’ demeye başladı? Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak tek baronun arkasında olduğumuzu buradan hukukçu kimliğimle bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Gençler, Bir hayaliniz var, beraber gerçekleştireceğiz

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanlığı görevine genç yaşta gelmesi nedeniyle çok konuşulan bir gençlik meselesi olduğuna dikkat çeken BTP lideri Hüseyin Baş, şunları söyledi: “Görevi almam hasebiyle çok konuşulan bir gençlik meselesi var. Evet, biz genciz, dinamiğiz, çağdaşız ve medeniyet sahibiyiz. Ama tüm medeniyetimize, kültümüze ve tarihimize bağlı, vazgeçilmez değerlerimizi üzerinde taşıyan ciddi bir birikime sahip insanlarız. Tüm milletimizin ve tüm Türk gençliğinin de bu anlayışa sahip olduğunu biliyoruz. Yaşımız sebebiyle konuşulan bir gençli durumu var. Her gün gözlerindeki heyecanı gördüğüm gençlere şu cümle ile sözlerimi bitirmek istiyorum; ‘Bir hayaliniz var, bu hayali birlikte gerçekleştireceğiz.’