  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 02 Temmuz 2019 16:07

''İBB'nin kayıp araç filosu bulundu'' iddiasına AK Parti'den yanıt

AK Partili Ali İhsan Yavuz, gündeme bomba gibi düşen "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu'' iddiası için sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A+ A-

AK Partili Ali İhsan Yavuz, 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlıklı haberlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur" dedi.
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yavuz şu ifadeleri kullandı;

"Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur.

Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı.

Gazetecilik ahlakı, haberin doğruluğunu araştırmayı gerekli kılar.

Keşke, salt birileri adına birilerini karalamanın, kimseye bir faydası olmayacağı bilinseydi.

Keşke tek amacınız doğruyu bulmak, yanlışı yok etmek olsaydı.

Dürüst bir şekilde, hep birlikte ve ahlaklıca..."

İBB'nin ''kayıp'' araçları AK Partili belediyede bulunduİBB'nin ''kayıp'' araçları AK Partili belediyede bulundu

 

ibb , ali ihsan yavuz , kayıp filo
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM