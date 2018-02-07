İbrahim Kalın'dan ''Esad ile temas kurun'' teklifine yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, vize serbestisi ile ilgili, "Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''İtalya Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek veren bir ülkedir. AB süreci ile ilgili son birkaç günde önemli bazı gelişmeler yaşandı. (Vize serbestisi) Beklentimiz karşılanan 72 kriter çerçevesinde vize serbestisinin en kısa sürede hayata geçirilmesi. Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Operasyon planlandığı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar çok önemli noktalar kritik bölgeler teröristlerden temizlenmiştir. Operasyonda bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Afrin'deki terör unsurları tamamen temizlenecek. ÖSO meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Teröristlerin yeni arayışlara girdiğini görüyoruz.

ABD umarız YPG'ye verdiği desteği bir an önce sonlandırır. Zaman zaman çeşitli ülkelerden 'PYD, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' şeklinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomimize herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır, bundan sonra da olması beklenmemektedir.

SOÇİ'DEKİ SURİYE TOPLANTISI

Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Konferansı gerçekleştirildi. Soçi zirvesinde bir takım aksaklıklar oldu hatalar yapıldı. Rejim İdlib'de çatışmasızlık kararını ihlal ediyor. Soçi süreci ile ilgili 3'lü zirve üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda böyle bir 3'lü zirve yapılabilir.

KILIÇDAROĞLU'NUN ''ESAD'LA TEMAS KURUN'' ÖNERİSİNE YANIT

Kılıçdaroğlu'nun PYD YPG'nin terör örgütü olduğunu ifade etmesi memnuniyet verici ama hala CHP içerisinde PYD YPG'ye terör örgütü diyemeyen onlara destek veren bir takım seslerin olduğunu da görüyoruz. (Suriye'de) Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil, şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil.

TILLERSON-MCMASTER TÜRKİYE ZİYARETLERİ

Tillerson'ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. McMaster benim davetlim olarak Türkiye'ye gelecek. Bu ziyaretler önemli çünkü biz Amerika Birleşik Devletleri ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz ama bu güveni sağlayacak olan da aynı zamanda Amerikan yönetiminin sahada atacağı somut adımlardır. PYD'ye verilen destek meselesini biliyorsunuz. Hakan Atilla davasını biliyoruz. Bunlar müttefiklik ilişkisine sığmayan uygulamalar.

AFRİN'DE TANKA SALDIRI

Tankımızı vuran silahın menşei ile ilgili inceleme devam ediyor. O incelemenin raporu geldikten sonra gerekli değerlendirmeyi yapacağız.

TBB'DEKİ ''TÜRK'' İFADESİ

Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) başındaki Türk ifadesi Bakanlar Kurulu kararıyla verilen bir sıfat bir isim. Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK'nın kamuoyunun hassasiyetlerini gözardı ederek açıklamalar yapması kamuoyunda tepkiye yol açar. Bizim askerimiz orada bizim ülkemiz için özgürce nefes alabilmemiz için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Birilerinin biz operasyona karşıyız demeleri her şeyden önce o Mehmetçiklere saygısızlıktır.

PYD YPG, ÖSO'YA KLORİN GAZIYLA SALDIRDI İDDİASI

Henüz şu anda bunu teyit edici bir bilgi bize ulaşmış değil.

AK PARTİ-MHP İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşme trafiği her an olabilir.''