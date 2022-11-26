İktidarın dışarıdan ortağı olan isimden 16 Nisan çıkışı

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na dışarıdan destek veren BBP'nin Genel Başkanı Destici, "AK Parti 16 Nisan'ı istiyor. 17 Nisan'da da oruca kalkılıyor" diye bir ifadesi olmadığını söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim için 16 Nisan'ı işaret ettiğine yönelik iddialara canlı yayında yanıt verdi.

Katıldığı televizyon programında söz konusu ifadelerin doğru olmadığını belirten Destici, "AK Parti 16 Nisan'ı istiyor. 17 Nisan'da da oruca kalkılıyor şeklinde bir sözüm olmadı" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında, iddia edilenin aksine seçim için tarih vermediğini söyledi. Destici, "Benim söylediğim şuydu. Seçim haziranda değil de mayısta yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu üniversite sınavı, hac mevsimi, yurtdışından gelen soydaşlarımız, büyükşehirlerden köylere ya da diğer taşraya gitmelerin başlaması, okulların tatil olması bütün bunlar sebep olarak değerlendirme içine alınabilir. Ama 'Şu tarihte olabilir, bu tarihte olmaz ya da AK Parti 16 Nisan'ı istiyor, 17 Nisan'da da oruca kalkılıyor' Kesinlikle benim öyle bir sözüm olmadı." ifadelerini kullandı.

"BU İFADELERİN HİÇBİRİSİ BANA AİT DEĞİL"

Destici sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ona aktaranlar yanlış atarmıştır. Ben 'Muharrem bey böyle yazmıştır' demiyorum. Onu okumadım. Ben sadece 'Bu ifadelerin hiçbirisi bana ait değildir' diyorum."