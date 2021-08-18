İmamoğlu’ndan Tepeören açıklaması: Asla kabul edemeyiz

Tepeören Hayvan Bakımevi yakınına kazılan çukura onlarca kedi ve köpek cesetlerinin bulunmasının ardından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır" dedi.

İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. SORUŞTURMA AÇILDI İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, onlarca telef olmuş kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü. Olayın basında yer almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İmamoğlu "Tepeören Hayvan Bakımevi’nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi.